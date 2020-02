Domingo 16 de febrero de 2020

“Yo no me siento un grande para nada, no me la creo cuando me dicen piropos sobre mi piano, yo tengo que seguir estudiando y profundizando mis conocimientos. Que nunca se termina de aprender”, explica al otro lado del teléfono Miguel Ángel Estrella, el pianista tucumano de fama mundial, que ha hecho su causa llevar las composiciones de Beethoven, Mozart, Chopin, a las poblaciones empobrecidas y alejadas.

El músico de 79 años conversa con El Territorio desde su casa de siempre en el barrio porteño de Flores Sur. Apenas atiende la llamada pide amablemente unos minutos para terminar de preparar el mate y luego se referirá a su infancia, a las enseñanzas de su madre; evocará a Martha, el amor de su vida. Recordará claro el terror del secuestro, la tortura y la cárcel que sufrió en Uruguay en los años de dictaduras imperio del siniestro Plan Cóndor. Sin rencores señalará que aquellos malos días lo han fortalecido.

Reirá el maestro a la distancia al traer a la memoria la anécdota de comienzo de siglo, cuando Alberto Fernández (hoy presidente) tocó a la puerta y lo sacó como estaba de su casa para visitar a Néstor Kirchner en el sur.

“Me siento un hombre afortunado”, indica Estrella, que llegará a Posadas el martes para recibir un reconocimiento de la Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia y también, dará un concierto por la noche en el Teatro Lírico. Por la tarde, compartirá su música con los vecinos de Nemesio Parma.

Estrella ha recibido a lo largo de 50 años de carrera internacional innumerables distinciones como instrumentista y por su labor social. Concibe la música como herramienta de dignidad que debe estar accesible al pueblo y trabaja en defensa de los derechos humanos y la paz.



Llevar la música clásica, música académica, a los sectores populares, es su bandera...

Sí, es una bandera de mi juventud porque yo soy un refractario al mercado. El mercado a mi mujer y a mí nos quería vender como la pareja ideal, empresarios querían que aceptemos sus normas: no tocar jamás gratis, no tocar en lugares pobres, no sacar la música de ciertos ámbitos, y todo eso era contrario a nuestra naturaleza. Entonces fuimos haciendo un camino lindo, creciendo mucho como músicos y descubriendo compositores como Beethoven, Mozart, Chopin, Bach, a públicos que jamás habían oído esas músicas.

Martha, mi mujer era una cantante excepcional con un inmenso repertorio de música de todo el mundo. A veces, en distintos países me dicen que lo peor que me tocó vivir fue la tortura, y yo les digo que no, que el golpe más grande que recibí en mi vida fue perder a mi compañera, a la mujer de mi vida, ella falleció hace mucho tiempo en 1975. Con un amor así uno aprende mucho, ella sabía decirme desde el amor que no caiga en el vedetismo, en la autorreferencia, esas tonteras que alienta el mercado, y que uno está libre de caer en ello.



¿Cuando descubrió su vocación de músico?

Tiene mucho que ver mi madre con mi formación como músico y también con mi mirada de la vida, ella fue una mujer muy atenta al otro. Nací en Tucumán y viví mi infancia en Santiago del Estero, en un pueblo donde la mayoría hablaba quechua, ella se esforzó en aprender el idioma para comunicarse mejor, para escucharlos. Aprendió a amar y bailar la música popular de esa zona.

De chico me enseñó sin darme consejos, que esos campesinos podían comprender muy bien Calderón de la Barca, Cervantes. Ella era docente y amaba la literatura, creo que su sueño era ser actriz. Crecí en una casa donde siempre alguien tocaba la guitarra o cantaba, todo eso me marcó mucho y la primera vez que estuve frente a un piano tendría yo unos once años. Del lado de mi padre venían del Líbano y del lado de mi madre, de España, de la fusión de esos dos mundos muy diferentes pero que se entienden en el amor vengo yo.



La música y la mirada social estuvieron siempre presentes en su vida, ¿cómo pasó de ser un joven músico en auge a ser secuestrado por la dictadura uruguaya?

Yo vivía en Montevideo, era el 77, me secuestraron de mi casa, y sin querer el jefe, el que dirigía la tortura, me dijo por qué yo estaba ahí. Más tarde supe que mi torturador era el coronel (José) Gavazzo. Después de días de tortura, de estar colgado, desnudo, con los ojos vendados, me habla y dice: “Hace seis días que te estamos dando sin asco y no das ningún dato, son todas historias las que vos contás. Te vamos a matar a vos”.

Hicieron el acto de matarme, pero algo me decía que no me iban a matar, que los tipos me necesitaban por algo. El tipo me desata las manos que tenía atadas atrás, me sacó la capucha, me miró a los ojos y me dijo: “Sabemos que vos no sos guerrillero, pero sos peor, porque con tu piano y tu sonrisa le hacés creer a la negrada que pueden escuchar Beethoven, ese es tu pecado y no te podemos matar desgraciadamente”.

Yo nunca dije nada en las torturas. Me aferraba a la esperanza y a mi fe, era difícil, era mucho sufrimiento mío y a mi alrededor. Yo rezaba nunca perdí la esperanza. Después supe que mi destino podía ser el centro clandestino de la Esma en Buenos Aires, pero que me salvé porque el mundo se había movilizado en mi favor.



¿Cuánto tiempo estuvo secuestrado?

Y estuve primero secuestrado y después encarcelado, estuve en prisión en total dos años y medio, de mediados del 77 al 80, pese a la presión internacional y a las denuncias de la Unesco no me liberaban pero gracias a toda esa movilización, tampoco me mataron. Fue un amigo músico y empresario europeo quien se comenzó a movilizar, el que dio a conocer mi historia.

Llevaba a todos lados discos y casetes con mi música y contaba que yo estaba preso por haber llevado música a los pobres. Por sus gestiones, él movió cielo y tierra para dar con mi paradero y también por el impulso de quien fuera mi maestra Nadia Boulanger, la reina de Inglaterra, Isabel II, envía un embajador a Uruguay y no lo dejan verme. La reina quería hacerme llegar un piano de cola. Eso era algo impensado y sin embargo sucedió. Todo eso lo supe mucho después y soy un tipo con suerte.



¿Qué siente cuando recuerda aquellos días de tortura?

Yo fui liberado en 1980, sufrí tortura, escuchaba gritar a las chicas que eran violadas, a los hombres atormentados, nunca dije un nombre. Yo nunca perdí la esperanza, soy un agradecido. Yo escuchaba los gritos y registraba los timbres de voz. En una sesión de tortura, mientras me aplicaban picana y me golpeaban, yo rezaba como un loco a los gritos: “Padre nuestro que estás en los cielos”, lo repetía una y otra vez.

Hasta que en esa oscuridad y violencia yo alcanzaba a ver, a sentir a Cristo. Un día le pido que me salve y recibo un mensaje no audible pero sí mentalmente, creo que de Cristo que me dice que haga una música por la paz y eso fue la inspiración para el proyecto Música Esperanza que funciona desde 1982 para llevar música y cultura a lugares marginados.



Siempre cuestionó la primacía del mercado, ¿cómo analiza la realidad de nuestro país hoy?

Los años macristas a mí me hacían recordar en un punto a la dictadura, por la fuerte presencia del mercado, (Mauricio) Macri quería ser presidente para satisfacer su egolatría. Dirigir un país como la Argentina, sin formación política ni intelectual, formado por el mercado para hacer guita y guita, ese era su destino.



¿Qué opinión tiene de Alberto Fernández?

Bueno, Alberto fue el primer kirchnerista que apareció en mi vida, hace mucho. Un día tocó el timbre, yo estaba tomando mate, voy a abrir, yo no sabía quién era. Me dijo: “No me conocés pero vengo de parte de Néstor Kirchner que tiene urgencia para verte”. Le digo: “Por supuesto, lo veo”, y me dice: “Tiene que ser ahora, yo estoy en coche y te puedo llevar”. Yo vivo en Flores Sur y fuimos hasta Santa Cruz, él era gobernador, era el 2002, y quería lanzarse como presidente.

Hablamos dos horas y media, en medio de la entrevista llamó Cristina -a quien yo conocía por la televisión y claro me embelesaba su belleza-. Kirchner atendió el llamado y le dice: “Sabés con quién estoy flaca, con fulano de tal. “Pasámelo”, dice Cristina, y ella me dijo: “Me encanta que estés con Néstor, ¿vas a participar en la campaña y que vas hacer?” y le digo: “Lo que vos me pidas”, y salió un concierto en el Teatro Colón.

Así conocí a Alberto, luego mi relación era más cercana a Kirchner que me pide que sea el embajador argentino en la Unesco. Yo tengo una vida muy ordenada, estudio piano muchas horas y tenía también el proyecto de Música Esperanza, pero él me convence. Así entré en ese nuevo período de mi vida que fue la gobernancia, digamos, y conseguí cosas enormes porque la Unesco es para mí como mi segunda casa, desde 1980 que soy embajador de buena voluntad y de 2003 a 2015 fui embajador argentino ante la Unesco.



¿Con tanta historia, tantos lugares que conoció con la música, cuál es su lugar en el mundo?

Y sigue siendo este barrio de Flores Sur que es donde nació mi mujer, en este mismo pasaje de casas bajas, acá me siento cerca de ella y conectado con mi infancia. En Francia también me tratan demasiado bien, soy un devorador de lo que sucede en el mundo, me gusta viajar.

Y ahora estamos proyectando con mis hijos reencontrarnos todos en París, ahí vive mi hijo Javier y mis tres nietos y en marzo vamos a viajar con mi hija Paula, creo que es un tiempo de pasar en familia. Y justamente, me llama el ministro de Educación de la Nación, (Nicolás Trotta), me propone ser el director de la Casa Argentina en París, queda en la Ciudad Universitaria, y fue mi primera residencia en mi primer viaje a Europa y ahora voy a dirigirla.

La vida, la música, la familia, el amor, la gente a mí me ha dado tanto y me sigue dando. Una vez, Martha, define muy bien mi manera de ver la música, un empresario viene y me dice que tengo que deslumbrar, que tengo que tocar para brillar, que tenía que triunfar, y ella le responde que yo no toco para encandilar a nadie que yo toco para emocionar, y eso es lo que deseo. Pero eso el mercado no lo entiende.