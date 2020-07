“Soy gay, pero todavía no estoy preparado para compartirlo”

Martes 14 de julio de 2020

Una carta sacudió al mundo del fútbol. Es que un futbolista de la Premier League confesó de forma anónima su homosexualidad a través de un escrito. “Soy gay, escribir esto es un gran paso para mí. No me siento preparado para compartirlo con mi equipo o mi entrenador. Me siento atrapado y mi temor es que revelar la verdad sobre lo que soy sólo empeorará las cosas​“, sostuvo en el relato.La carta fue difundida por la Fundación Justin Fashanu, que lleva ese nombre en honor al primer futbolista que admitió ser homosexual en 1990, y además aseguraron estar en contacto con el jugador para brindarle su apoyo. En uno de los párrafos, el futbolista apunta directamente contra la federación del fútbol inglés: “Dicen que están listos para ayudar a un jugador a salir. Y han dicho que ofrecerán asesoramiento y apoyo a cualquiera que lo necesite. Esto está perdiendo el punto. Si necesito un consejero, puedo ir y reservar una sesión cuando quiera”.