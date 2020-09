Sostener la cultura en plena pandemia - El Territorio Misiones

Domingo 27 de septiembre de 2020

“Queremos demostrar que se puede”, cerró Rivas, esperanzado en que un niño que accede a la cultura es un niño al que le cambia su vida a la vez que puede convertirse en un profesional que te salve la tuya.





PARA AGENDAR Carpintería de palabras

El 29 de octubre, segunda edición de este taller que une pequeños estudiantes con escritores consagrados. Habrá 11 autores, algunos nacionales como Gloria Castañas y Florencia Canale. De Misiones estarán Evelyn Rudke y Sofía Martínez, entre otros. Escritos a carpinteriadepalabras2@gmail.com

Compañía constante, eso es lo que pareciera describir a la Biblioteca 2 de Abril, más allá de todo lo que ofrece entre sus estantes de libros. La vocación de servicio está puesta a la defensa de excelsios valores como la cultura local y la educación, pero es el contacto siempre ameno, cercano el que los hace ganar día a día más adeptos.Ni bien arrancó la cuarentena, contamos en estas páginas, que uno de sus mayores impulsores y miembro de la comisión directiva, Norberto Rivas, tomó la decisión de ‘mudarse’ al establecimiento donde se erige la biblioteca para poder seguir manteniendo el servicio.A seis meses, enumera los proyectos que mantienen vigente el espíritu asistencial y formativo de la 2 de Abril. “Continuamos con los acelerados de secundaria (Plan FinEs Trayecto Secundario). Este año se van a recibir 35 personas que han iniciado este camino en 2018 y lo bueno, que creo que es inédito en el país, es que se van a recibir en un lugar que no es educativo, sino una biblioteca. Estamos orgullosos de ser parte”, refirió Rivas al detallar que todos los días siguen en pie las clases escolares para estos adultos. Incluso, para quienes tienen problemas de conectividad y no han podido solucionarlo con alguna computadora areglada, se reparten los apuntes que los profesores llevan a la bilioteca. También en la 2 de Abril funciona el Plan FinEs para deudores de materias, que suma otra treintena de personas.Además de acercar libros a través de préstamos con protocolo o por PDF, como el objetivo del espacio es ser un sitio siempre vivo y pujante, se sumaron los talleres como Carpintería de Palabras, donde alumnos de toda la provincia mandan sus textos, ya sean historias, cuentos, poesías y luego son leídos por reconocidos escritores locales, para revalorizar el oficio y darle una devolución a los pequeños futuros relatores. El 29 de octubre será la segunda edición de esta iniciativa que cosechó la participación en agosto último, de más de 80 escuelas y 130 personas conectadas por Zoom (ver Para agendar).En la misma línea, surgieron Conociendo la literatura misionera y Humanizando el carácter. El primero tenía que ver con acercar los escritores a la sociedad. “Sentamos a un escritor para que comente sus libros, anécdotas, vivencias, de donde surgió esto de escribir, para que la sociedad consuma autores misioneros. Para que un chico entre ir a buscar un autor de afuera, busque uno local”, remarcó Rivas.En el segundo, en tanto, junto a la Escuela Jardín Modelo y el Club de Abuelos Fortaleza, niños y ancianos intercambiaron relatos, típicos de su generación, en un encuentro virtual único.“Yo soy uno de los convencidos de que en situaciones límite, situaciones críticas como las que estamos viviendo, aparecen oportunidades. Y la oportunidad está en buscar, en cambiar, en aggiornarse a la situación”, resaltó al referir que han superado los 3500 envíos de libros y material en PDF desde marzo.“Seguimos acá, viviendo en la biblioteca cumpliendo esa función. hemos recibido mensajes a las 2 de la madrugada de un domingo, la gente perdió la noción del tiempo”, recordó al explicar la interacción que creció con el público por WhatsApp. “Nos escriben para pedir una novela y ya le preguntamos si tienen chicos, le mandamos algo para pintar...”, contó. Mientras en el inicio de la pandemia libros de autoayuda, clásicos, novelas, autores misioneros era lo más pedido, hoy el protagonismo está dado por los textos y manuales escolares, un 80% de las solicitudes actuales.“Fuimos ganando muchos adeptos, comunidades de argentinos que están en San Pablo, Estados Unidos... Tenemos un stock de más de 5000 libros en PDF”, describió Rivas.En este marco, abrió el debate sobre la digitalización de las obras y subrayó la necesidad de avanzar en esta tarea, con textos de autores locales.“Hay una falencia que la mayoría de los textos misioneros no están digitalizados y muchos usuarios lo piden. Entonces sacamos fotos de algunas páginas y les decimos donde tiene que ir a comprarlo. Es una falencia grande que tenemos todavía y queremos suplir, hablar con las autoridades para ver cómo lo podemos hacer porque la mayoría de los escritores en auge hoy como Aníbal Silvero, Rubén Motta, Evelyn Rudke, no tienen digitalizadas sus obras”. Asimismo, invitó no sólo a sumarse a la segunda edición de Carpintería de Palabras, sino que adelantó que la semana que viene subirán a sus redes algunos videos con las historias de autores de la región.Atendiendo varios frentes, la Biblioteca 2 de Abril está acostumbrada a ‘pensar fuera de la caja’, a romper la estructura. Por eso, recalcan que su prioridad es el lector. Los libros no se cobran, deben ser usados y no permanecer fríos en el estante. Así, si bien atienden todos los días, no lo toman como un trabajo.