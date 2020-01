“Sospecho que mi ex cumplió su promesa de prender fuego mi casa”

Viernes 24 de enero de 2020 | 07:00hs.

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

Su techo, sus pertenencias, sus sueños, el futuro de su hija. Todo fue reducidos a cenizas ayer a la madrugada para una mujer de 46 años que no duda en sospechar que el incendio de su vivienda pudo haber sido ocasionado por su ex pareja, quien desde hace al menos un año la somete a una dura trama de violencia de género.

El dramático hecho se registró poco después de las 00.15 de ayer una propiedad ubicada en el barrio Antiguo Centro, en el kilómetro 2 de la localidad de Eldorado, donde hasta ayer Carmen Miranda González (46) tenía todas sus pertenencias y las de su hija de 13 años.

La víctima dialogó con El Territorio y apenas iniciada la entrevista contó los pesares que sufre desde al menos un año por parte de su ex pareja, situación por la cual actualmente pasaba las noches en casa de una vecina y justamente es por eso que ayer no estaba en el lugar del incendio.

“Hace tiempo que duermo en la casa de mi vecina porque mi ex marido me amenazaba con que me iba a matar, que me iba prender fuego la casa. Eso me daba miedo”, expresó la mujer.

Y a continuación contó cómo se enteró del hecho: “Eran las doce de la noche, yo ya estaba durmiendo en lo de mi vecina cuando nos avisan los vecinos que mi casa se estaba prendiendo fuego. Las llamas se encargaron de dejarme sin nada, perdí todas mis cosas, nos quedamos con lo puesto. Gracias a Dios no había nadie adentro y lo que es peor es que sospecho que mi ex marido cumplió su promesa de prender fuego mi casa”.

La mujer contó que estuvo en una relación con Héctor V. (48) durante unos cuatro años y hace aproximadamente uno que están separados por la violencia que el hombre empezó a infringir sobre ella. “Él quería volver, pero yo no, él era muy violento. Como él no entendía, me daba miedo y lo denuncié en marzo. Él siempre me amenazaba, yo no podía salir. Era muy celoso y hasta llegó a pegarme”, señaló.

Fue a partir de eso que recordó uno de los episodios más violentos que atravesó. Carmen contó que “una vez nos separamos y él vino a mi casa, me agarró a la fuerza y me encerró durante tres días hasta que me pude escapar. Los episodios de violencia se daban en cualquier horario. Él me espiaba, me seguía, todavía le tengo mucho miedo”.

Y, al margen de todos estos escabrosos episodios relatados por Carmen, la mujer tiene otros contundentes elementos que la hacen dudar de que el incendio no se trató de algo un infortunio o accidente, ni mucho menos.

“Esa noche dos vecinos vieron que mi ex salía de mi casa con una mochila. Ellos esa información le dieron a la Policía. Por una cuestión de tranquilidad sería bueno que vaya preso porque si se animó a incendiar mi casa, quién dice, no sé, me mate en cualquier momento”, apuntó la víctima con palabras que grafican con crudeza el grado de temor y angustia que sufre.

El incendio que se inició durante la medianoche en pocos minutos alcanzó una voracidad que destruyó todo a su paso. Como consecuencia del fuego, Carmen y su hija perdieron mercaderías, vestimentas y todo lo que allí guardaban, entre ellos una motocicleta que la mujer recientemente había adquirido y de la cual apenas había alcanzado a pagar la primera cuota.

Ahora, la damnificada se encuentra con una hermana y solicita una ayuda de la comunidad para donaciones, ya sea de mercadería como de ropa, ya se quedaron con literalmente con lo puesto.

Para quienes desean colaborar con la mujer, se ruega comunicarse con el teléfono celular 0 3751-15 523695 o dirigirse a la calle Ameghino 644, también del kilómetro dos de la Capital del Trabajo.