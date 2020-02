Sospecha de coronavirus disparó el protocolo en el Hospital de Fátima

Miércoles 5 de febrero de 2020 | 09:30hs.

Una mujer que hace pocos días visitó la ciudad de Boston, en los Estados Unidos, y estuvo en contacto con ciudadanos de la comunidad china en un restaurante de la ciudad, ingresó este martes al Hospital de Fátima con un cuadro gripal. Por lo que las autoridades dispararon los protocolos de prevención del coronavirus, mientras se esperan los resultados de los análisis que estarían para la mañana de este miércoles.







No obstante, fuentes de Salud Pública indicaron que todo indica que se trata de un cuadro gripal común, pero por prevención se dispararon los protocolos mencionados.





"La paciente ingresó al nosocomio y se toman los recaudos del caso. Nosotros tenemos un protocolo que toda persona que proviene de esos lugares, zonas endémicas, que hayan tenido contacto con estos lugares hace que se active el protocolo. Igualmente quedó totalmente descartado y hace más o menos diez días tiene síntomas gripales pero está en buen estado general", confirmó el subsecretario de Salud Pública Héctor Proeza en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva.





Además comentó que la paciente no necesitó de soporte artificial de oxígeno pero que de igual manera el caso está siendo estudiado, "me parece bien que el hospital haya tomado estos recaudos, está bien que se hayan aislado y después se siguió con la atención normalmente".





"El caso fue descartado por no tener nexo epidemiológico, es decir, personas que hayan tenido vinculación con casos positivos de coronavirus, pero igualmente se va a seguir el protocolo de estudio, vamos a seguir brindando atención, se hizo la toma de muestra para ello y se va a seguir con la atención médica", especificó el funcionario.





La paciente permanece internada en el hospital de Fátima y los resultados de las pruebas estarían para el mediodía de este miércoles para saber el tipo de influenza, "pero nosotros ya descartamos el caso por no tener el nexo epidemiológico además por no tener un soporte artificial de oxígeno, es decir que no es un síndrome respiratorio agudo, es una influenza estacional lo que estamos estudiando".





"La enfermedad tiene un periodo de incubación pero a los seis días ya se empieza a desarrollar la sintomatología pero ya con estadíos graves. La paciente de Fátima es afebril y es por eso también que estamos tranquilos", destacó Proeza.