Son cinco los detenidos por violación en grupo y hoy tienen que declarar

Sábado 4 de enero de 2020 | 05:00hs.

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

La investigación por la denuncia de violación múltiple registrada durante la mañana de Año Nuevo en Candelaria sumó dos detenciones más y se estima que los cinco sospechosos que hay en total sean llevados a declarar ante la Justicia durante la jornada de hoy.

Así lo pudo confirmar El Territorio mediante diversas fuentes consultadas, quienes señalaron que a las últimas detenciones se le sumaron además nuevas incautaciones de teléfonos celulares, cuyas pericias podrían resultar de vital importancia en el avance de la pesquisa.

Tal como publicó este matutino, el hecho fue denunciado por la madre de una adolescente de 15 años que aseguró haber sido violada por un grupo de al menos cinco jóvenes en el sector de baños de la playita Sarandí de Candelaria, lugar que actualmente se encuentra clausurado.

El episodio ocurrió cerca de las 8 de la mañana del miércoles, después de los festejos por la llegada del 2020 y la denuncia fue radicada pocos después por la madre de la víctima en la Comisaría de la Mujer de Fátima.

Después de ello, los efectivos policiales comenzaron a trabajar en el caso y al principio concretaron la detención de tres jóvenes identificados como Alfredo C. (21), Mauro P. (24) y Ramiro B. (32), quienes desde el miércoles permanecen privados de su libertad.

Pero, en la víspera las novedades continuaron ya que las fuentes consultadas señalaron que los otros dos jóvenes que estaban en la mira y bajo sospecha también lograron ser detenidos recientemente y ahora los cinco deberán comparecer en audiencia de declaración indagatoria.

Las mismas fuentes indicaron que la Policía logró secuestrar el teléfono celular de cada uno de los implicados, aparatos que ahora deberán ser sometidos a diversas pericias tecnológicas.

Es que, tal como se informó en la víspera, los pesquisas entienden que al menos tres de los cinco sospechosos habrían tenido participación directa en los abusos, en tanto que se intenta establecer la participación de los restantes dos, entre los cuales hay uno que aparentemente admitió haber presenciado y hasta filmado el hecho pero aseguró no haber participado. Esta posible coartada debería ser corroborada o descartada conforme avance la investigación.

Justamente, la existencia de ese posible video es lo que se intentará determinar también con las pericias encomendadas y de encontrarse el material deberá ser analizado y podría transformarse en una prueba clave.

Además, apenas conocido el hecho la Policía activó el correspondiente protocolo de acción para este tipo de hechos y las prendas de la víctima fueron secuestradas. Las mismas ropas también serán sometidas a pericias en busca de posibles rastros genéticos que luego permitan realizar un cotejo con el ADN de los sospechosos.

Mientras todo eso se desarrolle en los laboratorios, los detenidos mañana deberán comparecer a audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos que interviene en la causa.

En esa instancia, los sospechosos tendrán la oportunidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar sin que ese silencio le signifique presunción de culpabilidad alguna.



Crudo testimonio

Un día después del hecho, El Territorio dialogó con la madre de la víctima, quien confirmó que todos los atacantes de su hija eran mayores de edad y puso sobre el tapete que en total eran cinco los implicados.

Además, agregó que casi todos los implicados eran conocidos de la familia. “Estoy destrozada, tanto yo como mi hija. Eran cinco en total, porque hay uno que filmaba pero no sabemos quién es, a ese mi hija no lo conoce, a los demás sí. Son conocidos del barrio, conocidos míos, yo soy amiga de la mamá de uno de los chicos, todavía no puedo creer todo esto”.

Al tiempo que señaló: “Creo que estas cosas pasan por el exceso de todo pero más que nada de alcohol, droga y vaya uno a saber que más. Mi hija me cuenta lo ocurrido y llora, dice que todo el tiempo ve la cara de uno de ellos que tenía los ojos saltados. Se reían y la filmaban. Ella esta dolorida, está lastimada y más a aún que les conoce a todos. Lo que a ella le pasó fue terrible, encima ese lugar es un gran asco. Hay orín, excremento. Uno de los chicos le tiraba cerveza por el cuerpo mientras le abusaban. La iban abusando de a uno, como si fuese un juguete. La dejaron tirada”.

La mujer incluso contó que dos de los implicados se animaron a pedir que no los denuncien, pero ella expresó “pero cómo no voy a denunciar si arruinaron la vida de mi hija”.

Por último, calificó que “esto para mí es un hecho aberrante. En Candelaria nunca escuché que hayan hecho esto alguna vez, pero no lo voy a dejar así. Mi hija tiene arañazos en la espalda, la estiraron del pelo. Son personas conocidas y ante eso siento más impotencia aún”.