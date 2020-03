“Somos un municipio que está con problemas de agua”

Lunes 16 de marzo de 2020

Descacharrizado Para seguir en la lucha contra el dengue, en Campo Ramón redoblaron el trabajo para hacer la limpieza profunda respecto a la recolección de chatarras de los domicilios particulares.

El trabajo se planificó para que desde mañana y hasta el viernes, los camiones municipales y el personal recorrerán a la mañana y a la tarde todas las cuadras, barrios y domicilios de estos núcleos urbanos.

“Tuvimos varios casos de personas infectadas con Dengue y casos sospechosos en el municipio, por eso vamos a reforzar el trabajo con el personal municipal, con apoyo de salud pública para concientizar sobre el cuidado que debemos tener para cuidarnos en nuestras casas”, manifestó el intendente José Márquez Da Silva a El Territorio.

La sequía está afectando a varios municipios. Días atrás la cooperativa de Comandante Andresito advertía de la compleja situación al punto que el municipio no tiene planta potabilizadora y, ante la escasez de lluvias, se secó uno de los pozos que abastece de agua a los vecinos. En Campo Ramón el panorama es igual de complicado.El propio alcalde, José Márquez Da Silva, reconoció que están viendo las diferentes alternativas para paliar la actual situación.Principalmente en Villa Bonita es el lugar más afectado por la falta de agua, mientras que en Colonia Paraíso también sufre la sequía en el pozo perforado. “Somos un municipio que esta con problemas de agua, pero buscamos solucionarlo”, comentó el intendente a El Territorio. “Hicimos contacto con funcionarios del Imas, quedaron en que esta semana llegarían a Campo Ramón, esperanzado a que haya respuesta”, expresó Márquez Da Silva.Pero la intención no es esperar las soluciones, teniendo presente que se puede tardar la aprobación del proyecto y realización, pero mientras trabajan en la recuperación de vertientes, “en sección cuarta y en sección segunda se hizo un reservorio de vertiente, dónde será para 20 familias y también en otras colonias”.No obstante, el municipio viene gestionando ocupar el mismo acueducto de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo), que traen agua desde el arroyo El Bonito, “ya está el proyecto armado, se presentó y si aprueban no solamente beneficiara a Campo Ramón, también a Villa Bonita pueblo, ojalá pronto nos aprueben”.