Miércoles 19 de febrero de 2020

En la recta final del campeonato, el River de Marcelo Gallardo le lleva tres puntos de ventaja a Boca, el escolta, y hoy depende sólo del Millonario conseguir un título que hasta ahora le fue esquivo al equipo del Muñeco. Atento a esto, Javier Pinola ​aseguró que, si bien miran a los rivales para analizar los puntos fuertes de cada uno, no se fijan en los resultados de los demás y sólo piensan en ellos.

“Somos conscientes que está en nuestras manos, que tenemos una ventaja. Si seguimos ganando, sabemos que se puede dar. No pensamos en que está Boca u otro rival. Lo único que queremos es conseguir la Superliga. Con respecto a los rivales, miramos y analizamos, pero tratamos de sacar los puntos fuertes para contrarrestarlo. No dejo de pensar en el rival, pero me preocupo más por lo nuestro, por fortalecer nuestra idea”, afirmó el central.

Además, con respecto al próximo compromiso frente a Estudiantes, analizó: “Conozco un poco la idea de Milito. Sé lo que quiere, lo que propone. Pero últimamente los equipos que juegan con nosotros cambian mucho”.