Solidaridad en acción: entregan lentes a población sin recursos

Jueves 13 de agosto de 2020 | 07:00hs.

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

Camino a las cuatro décadas de su fundación, el Club de Leones Ramón Madariaga de Posadas logró imponer a lo largo del tiempo una marca registrada.La institución nació en 1983 con el mismo objetivo que tienen los clubes de leones alrededor del mundo: servir a la comunidad. Y así crearon a mediados de los 90 un banco de lentes, que son entregados a población vulnerable o sin recursos para comprarlos. Esa, sin dudas, es la acción que los hizo conocidos a lo largo de estos años y desde su apertura hasta la actualidad llevan entregados 3.500 anteojos.El club funciona en calle San Marcos 4058 del barrio de Villa Urquiza y atiende los sábados de 9 a 11.30 o en el telefóno 376-4433793. El Territorio los visitó y dialogó con Lilia Valdez, que permanece desde la fundación. “Soy la única que queda como socia fundadora desde aquel entonces”, recordó.“Muchos fallecieron en el camino, otros se fueron a otra ciudad”, agregó mientras reflexionó sobre el significado de ser parte de esta organización internacional de servicio sin fines de lucro: “Acá uno dedica su tiempo a prestar servicio a la comunidad a través de distintas actividades. Para mí esto es una filosofía de vida, como me encanta ayudar acá encontré el medio para servir. Además te permite relacionarte con otras personas”.“Los anteojos se dan a personas sin obra social y de escasos recursos, tienen que venir con la receta y justificar que no pueden comprar y como tenemos tantos años de trayectoria los médicos del hospital ya saben de nosotros y mandan a los pacientes acá para que retiren los lentes”, comentó la mujer.Los lentes los obtienen a través de una red solidaria. En este caso firmaron un convenio con California Supermercados y Vecino Sustentable para que cualquier persona que tenga uno que ya no usa y quiera donarlo lo deje en urnas que se habilitaron en los supermercados y en los puntos de recepción de Vecino Sustentable. Todo se recupera y si el marco no tiene vidrio una óptica los dona y asesora. A su vez, la graduación es controlada por equipos especiales.“Ayudar siempre produce satisfacción y alegría porque sé que parte de mi tiempo lo destino para que alguien esté mejor. Hay gente que no puede comprarse un anteojo y a la gente le cambia la vida poder ver bien. La alegría de la persona cuando se pone el lente y vuelve a ver es inmensa”, dijo Karina Salvatierra, actual presidenta del club, mientras atendía a un niño que llegó junto a su madre a buscar un lente.Pero no todo queda allí. Las acciones que realizan los leones son diversas. Actualmente también están juntando ropa de adulto y niños para las instituciones que lo requieran; juguetes y libros de cuento para entregar el Día del Niño en el hospital y en un hogar; pelo con un largo de 15 centímetros o más para armar pelucas para pacientes oncológicos y también poseen un banco ortopédico donde dan en préstamo sillas de ruedas, andadores o muletas.Y desde el 22 de agosto a las 17.30 harán charlas por el Instagram @leonesmadariaga con referentes de distintas áreas con el objetivo de brindar un servicio a la comunidad. La primera charla será con el tema “¿Estás en tratamiento oncológico? Cuidar tu imagen es parte de sentirte mejor” con la consultora en imagen Analía Polasek. El sábado 29 a las 17.30 la charla será con Adriana Nakatsuka de la ong Pelucas Solidarias Misiones y el viernes 4 de septiembre a las 19 hablarán con Fernando Santacruz de Vecino Sustentable.