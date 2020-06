Solidaridad: almuerzo patrio para los que menos tienen

Domingo 21 de junio de 2020

“Lo fácil ya lo hice, lo difícil lo estoy haciendo y lo imposible tardaré pero lo lograré”, se lee en las remeras de los chicos de la Indu Solidaria, una asociación que formaron estudiantes y egresados de la Epet N° 1 de Posadas que desde el año pasado se embarcó en tareas solidarias.Ayer, en el marco del Día de la Bandera, los chicos lograron el cometido de las 4.000 docenas de empanadas que fueron repartidas a familias humildes de más de 20 barrios de la ciudad. La actividad se desarrolló en un club de abuelos frente al escuadrón de Bomberos de Villa Cabello, desde donde salieron rumbo a los barrios para repartir el almuerzo patrio.Fueron las empanadas, pero el 25 de mayo donaron porciones de locro, en Pascuas hicieron chocolatada y algunos días de la semana los dedican a hacer la merienda y la cena en los barrios. Sin embargo, la asociación civil sin fines de lucro, que ya está tramitando la personería jurídica, comenzó con Luzmila Krul y un amigo, que decidieron dar una mano a una mujer que vive cerca de su colegio y que había perdido todas sus pertenencias en un incendio.“Eso fue en diciembre del año pasado y con un amigo hicimos un flyer pidiendo donaciones y lo colgamos en las redes sociales. A los pocos minutos mucha gente nos había escrito. En ese momento sentimos el apoyo de la sociedad hacia los más jóvenes”, contó Luzmila, la presidenta de la asociación, que egresó el año pasado.Si bien en este contexto de cuarentena son 30 los jóvenes que están activos, son unos 200 los que forman parte del grupo. No son solamente estudiantes y egresados de la Industrial, también se sumaron estudiantes de otros colegios puesto que el proyecto está abierto para todos.“La solidaridad va acompañada de la empatía, de entender lo que le pasa al otro. La juventud es muy solidaria, si aprovechamos toda nuestra energía para emprender salen cosas buenas, así que me siento muy contenta por eso”, rescató.Los chicos se sienten como una verdadera familia. La contención, la empatía y el bien común son los pilares de la relación entre ellos mismos y con los demás. Así lo siente Micaela Suárez (22), también egresada, quien sostuvo: “A mí el grupo me ayudó un montón, somos amigos, una familia”.El grupo también fue un aliento importante para Susana Arrúa (64), a la que todos llaman cariñosamente abuela. Hace seis meses falleció su marido y en lugar de dejarse caer en la tristeza decidió poner su energía en ayudar a otros.“Luzmila, la presidenta, es mi vecina, y antes que ir al psicólogo me vine acá. No tengo palabras para agradecer que me abrieran las puertas. En este grupo hay amor, cariño y respeto y gracias a todos ellos que ahora son mis nietos pude salir adelante”, compartió Susana y recibió el aplauso sentido de los jóvenes.Por su parte, Melani Erubidarte (17), una de las voluntarias que asiste al Instituto Combate de Mbororé, contó que heredó el alma solidaria de su padre que siempre le inculcó que hay que ayudar a los demás. “La gente por ahí dice que estamos locos, y sí, estamos locos por ayudar. Por más que nos pongan trabas en el camino igual vamos a lograrlo”, enfatizó.