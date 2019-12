Solicitan exhumar el cadáver de beba fallecida por presunta mala praxis

Sábado 21 de diciembre de 2019

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

“Sufrió muchísimo” Según la denuncia original por presunta mala praxis, la clínica no habría cumplido con los protocolos de seguridad y asepsia que requiere el área de neonatología.

Para ello, los padres de la beba fallecida se apoyan en una serie de videos y fotografías donde se observa personal de enfermería atendiendo a la recién nacida sin guantes esterilizados, con uñas pintadas, anillos y pulseras.

La fiscal de Instrucción Dos de Oberá, Miriam Silke, solicitó una segunda autopsia sobre el cadáver de una beba fallecida por presunta mala praxis en una conocida clínica privada de Oberá, al tiempo que requirió especificaciones al Cuerpo Médico Forense sobre las causas del deceso.El hecho fue denunciado el 9 de marzo pasado por Gastón Demonari (32) y Viviana Fernández (27), padres de la pequeña recién nacida.Precisamente, a mediados de agosto los progenitores denunciaron ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de Misiones (Jury) a la jueza de Instrucción Uno de Oberá, Alba Kunzmann de Gauchat, por el delito de retardo de justicia y mal desempeño de magistrado, y solicitaron su destitución del cargo.La presentación fue realizada en el Palacio de Justicia de la ciudad de Posadas, con el patrocinio del abogado Edgardo Cabrera Germain.En consecuencia, el expediente por presunta mala praxis recayó en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado Horacio Alarcón, desde donde se tomaron importantes medidas de prueba.“Durante meses la jueza Kunzmann durmió la causa y por eso la denunciamos. Ahora por suerte vemos avances y estamos muy conformes con lo que está haciendo el nuevo juzgado. Además, me constituí como querellante particular y tengo participación”, destacó Demonari.Entre las novedades, citó que la fiscal pidió una segunda autopsia, por lo que deberán exhumar el cadáver de la pequeña.“La doctora Silke también pidió que el Cuerpo Médico Forense informe de qué murió mi hija, porque el primer informe de autopsia no es claro. Y es un punto muy importante para aclarar, sobre todo porque uno de los médicos de la clínica denunciada también trabaja en el Cuerpo Médico Forense”, remarcó.El expediente N° 36693/2019 fue caratulado “Guillermo M. s/homicidio culposo”, aunque en las últimas semanas se registraron más denuncias que complicarían la situación del gerente de la clínica y de otros cuatro médicos que aparecen como testigos sospechosos.En tal sentido, el querellante precisó que “el martes 10 de diciembre el gerente fue citado a indagatoria y se abstuvo, pero como tiene otra causa por mala praxis en suspenso, el juez ordenó su detención. Inmediatamente solicitó y le concedieron la excarcelación, pero para nosotros fue un avance”.Asimismo, Demonari indicó que radicaron otras dos denuncias contra el mismo profesional, una por falso testimonio y otra por entorpecimiento de la justicia.“Con relación al falso testimonio, en una declaración en la Policía el médico (gerente de la clínica) aseguró que mi señora estuvo mal durante todo el embarazo, siendo que en el cuaderno de control se indica que estuvo todo bien. Por otra parte, lo denunciamos por obstrucción ya que tenemos información de que desmantelaron el sector de neonatología. Por eso también solicitamos una inspección a la clínica y esperamos que se concrete antes de la feria judicial”, detalló.Según los padres, la beba nació el 25 de febrero pasado en buen estado. Incluso, la mamá mencionó que el 27 a la mañana se fue un rato a su casa, pero a la tarde volvió a la clínica para amamantar a su pequeña. “Estaba perfecta y se durmió en mis brazos”, recordó.A los dos días surgió el primer síntoma adverso, puesto que les manifestaron que no toleraba la leche materna y debían comprar una fórmula especial.Al mismo tiempo, comenzaron a notar pequeñas heridas en el cuerpo de su hija y observaron que tenía “un hueco en la cabeza”, tal como describieron.El miércoles 6 de marzo la pequeña sufrió una transfusión de sangre y tuvieron que asistirla con oxígeno.“El sábado 9 fuimos a visitarla y la doctora Silvia V. nos informó que sufrió una descompensación, que esperaba que venga la radióloga para ver si no tenía algún órgano perforado y que nos darían la derivación. Incluso nos dijo que vayamos a casa y que volvamos al mediodía para el traslado a Posadas. Al volver escuchamos como el ruido de una sirena y voces en neo. Escuchamos que se estaban quedando sin oxígeno, que la nena se estaba muriendo. Enseguida nos avisaron que falleció”, recordó Fernández.