Solicitan el regreso de las misas bajo estrictas medidas de higiene

Martes 19 de mayo de 2020 | 03:00hs.

Aguardan apertura de oficinas de Anses La apertura de las oficinas de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) en todo el país a excepción de las ubicadas en Buenos Aires fueron parte de la flexibilización determinada por el gobierno nacional. Sin embargo, a través de un comunicado la entidad expresó que “la apertura de las delegaciones se realizará según las regiones y localidades, ya que depende de la circulación del virus en cada una de ellas”.

“Desde la semana pasada, las oficinas se abrieron sólo para el personal, por turnos y con medidas de seguridad e higiene, lo que permitió poner al día gran cantidad de trámites que habían quedado sin curso al momento de declararse la cuarentena”, señalaron en un comunicado.

Con información de corresponsalías Santa Ana y Colonia Victoria

En las últimas semanas, gran parte del sector comercial retomó la actividad con el inicio de la cuarta fase del aislamiento social preventivo y obligatorio; sin embargo, otras aguardan por la decisión del Ejecutivo provincial para volver al ruedo. En este sentido, las iglesias de la provincia de Misiones esperan por la aprobación del protocolo sanitario que fue presentado días atrás.Si bien a nivel nacional el gobierno permitió realizar actividades individuales, que incluyen el rezo, en el horario de 9 a 16 y con un máximo de diez fieles dentro del templo, en la provincia solicitaron el regreso de misas, bautismos y casamientos.Según recalcó Rossana Barrios, subsecretaria de Culto de la provincia, las iglesias aún no están habilitadas para recibir fieles.En diálogo con Acá te lo Contamos por RadioActiva manifestó: “En Misiones aún no aprobaron el protocolo porque el gobernador, junto con los ministros de Salud y Gobierno, son los que determinan la decisión de incluir la actividad”.Luego añadió que las iglesias, de todos los credos, elevaron sus protocolos para retomar los eventos extremando los recaudos, aunque desde la Subsecretaría de Culto se unificó el petitorio que señala las medidas sanitarias que se tomarán.Entre los pedidos, se solicitó el regreso de las misas y la posibilidad de realizar casamientos y bautismos que, como consecuencia del confinamiento obligatorio, quedaron suspendidas desde el 20 de marzo, cuando Nación decretó la medida para frenar contagios de coronavirus en el país.“En el protocolo, además de la posibilidad de realizar las actividades individuales, como la oración por parte de los fieles, se solicitó que se vuelvan las misas. Hasta el momento hubo celebraciones que se transmitieron por redes sociales desde el templo, pero sin público, como una manera para que el fiel tenga contacto con la palabra de Dios en estos tiempos de confinamiento”, comentó Barrios.Asimismo enfatizó que la iniciativa elevada coincide con la propuesta de Nación de limitar hasta diez el número de fieles que podrá asistir al momento de la misa. Al mismo tiempo, de reforzar los protocolos sanitarios, de higienizarse con alcohol en gel al ingresar al templo y determinar puertas de ingreso y egreso para evitar contacto. En cuanto a la disposición, se permitirá sólo una persona por banco.Sobre este punto, la funcionaria se mostró expectante y estima que en los próximos días habrá una decisión por parte del Ejecutivo misionero.Por decisión de Nación, el cobro de peajes en las principales rutas del país se habilitó. Sin embargo, por demoras administrativas, los vehículos con personal exceptuado del confinamiento obligatorio no se realizó. En tanto, desde Corredores Viales confirmaron que el cobro regirá desde hoy.El Territorio constató ayer en Santa Ana la ausencia absoluta del personal encargado del cobro. La decisión nacional habilitaba la presencia de los trabajadores para higienizar el lugar. Ante esta situación, los vehículos pasaron por las casillas sin que los conductores tuvieran que pagar.Sobre este punto, el intendente Pablo Castro manifestó a este medio y afirmó no tener información y aguarda por definiciones tras el cambio de concesión del corredor.“Por el momento no se cobra y eso nos parece correcto porque debemos seguir cuidándonos. Por otra parte, en esta etapa de la cuarentena, no hay mucho movimiento”, expresó.En tanto, en Colonia Victoria tampoco se cobró peaje. En cuanto al movimiento, se observó poca circulación de rodados pequeños y de camiones con carga de madera.