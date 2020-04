Solicita datos para dar con remisero que la chocó y huyó

Lunes 27 de abril de 2020 | 16:42hs.

"Me pudo haber matado y ni paró para preguntarme si estaba bien. En ese momento pasaron varios autos, pero eso pido que se acerquen a alguna comisaría para aportar algún dato que pueda ayudar a encontrar al remisero que me chocó”, comentó Griselda Vega (33), una joven de Oberá que este lunes sufrió un accidente por un auto que chocó su moto y huyó del lugar.









En diálogo con El Territorio, la mujer precisó que el siniestro vial se registró alrededor de del mediodía de este lunes, cuando transitaba por ruta Nacional 14, en sentido Oberá – Guaraní, donde reside. Al respecto, explicó que “volvía de mi trabajo en moto y a la altura del club de Cazadores sentí que un auto me pasaba muy cerca y en eso me tocó, perdí el control de la moto y caí en la banquina. Gracias a Dios no iba muy rápido y tenía bien abrochado el casco”.





Todavía conmocionada y dolorida por múltiples excoriaciones, aseguró que lo único que pudo determinar fue que se trataría de un auto gris con un letrero en el lateral, por lo que presume que se trató de un remís.







En tal sentido, indicó que “todo sale caro y ahora no sé cuándo voy a poder arreglar lo que se rompió. También estoy bastante dolorida, pero por suerte no me rompí nada”.







“El conductor ni frenó, se dio a la fuga. Lo triste es que pasaron otros autos y nadie me ayudaba, hasta que pasó otro remisero que se apiado y paró”.Además de los golpes y raspones, la mujer lamentó que el incidente ocasionó daños en la moto, vehículo que utiliza para movilizarse por cuestiones laborales.Asimismo, subrayó que quienes hayan sido testigos del hecho se acerquen a la comisaría más cercana para aportar algún dato que permita dar con el conductor que se dio a la fuga.