Soledad y un disco que va por el rescate de sus raíces - El Territorio Misiones

Viernes 25 de septiembre de 2020

Soledad Pastorutti presentó ayer de manera virtual ante la prensa algunas de las canciones que integrarán Parte de mí, material que se publicará hoy en plataformas.En este trabajo, la cantante y compositora combina vivencias con un sonido latino e internacional que construyó junto a Carlos Vives, Claudia Brant, Cheche Alara, Juan Blas Caballero y Rodolfo Lugo, entre más.“Siento que estoy floreciendo como nunca antes me había pasado tras haber encontrado a Soledad de nuevo porque me daba mucho miedo dar este paso como si hubiese perdido a esa nena valiente que se subía al escenario de Cosquín”, confesó Soledad en una reunión por Zoom.El álbum Parte de mí había tenido como adelantos La gringa, Aunque me digas que no, La Valeria y Tal como siento y en la coferencia adelanto, Soledad compartió, entre otras piezas, la canción que da título al disco Parte de mí, el primer single Quién dijo (que la une con Kany García), “Fiesta en el sur” y “Chingui Chingui”.Además, la placa en la que también toman parte Paula Fernándes, India Martinez y Auténticos Decadentes, se completa con Volverás, Cuando duele, La música de mí, Vida, Sigo siendo yo, Ya no más y A la abuela Emilia”.“Sacar un disco en cuarentena es todo un desafío, estoy feliz con el resultado de este trabajo que fue un proceso de reencontrarme con la niña que fui cuando comencé este camino en la música, entonces desde ese lugar crear y divertirme. También, este disco rescata la historia familiar, las historias de mis abuelos, de mis mayores, que es también un poco la historia de todos, porque todos tenemos mayores que llegaron a nuestra país buscando un futuro”.