Soledad y la crianza en el barro - El Territorio Misiones

Lunes 12 de octubre de 2020

Soledad Pastorutti (39) eligió continuar viviendo en Arequito, el pueblo donde nació y que fue su cuna artística. Allí vive con su marido Jeremías Audoglio y con sus hijas Antonia (9) y Regina (6), a quienes les inculca una educación lo más parecida a la que tuvo.“Mi abuela siempre fue de apañarme, yo siempre llegaba de jugar al fútbol con mis primos varones, toda llena de barro, trepaba los árboles. Yo crío así a mis hijas. Yo las cargo porque les digo ‘ustedes no saben ni trepar un árbol’”, contó en Almorzando con Mirtha Legrand. “El otro día Antonia me dijo ‘¿vamos a trepar un árbol, mamá?’ y yo me fui hasta allá arriba, recompetitiva, y me miraban desde lejos y me decían ‘¡baja!’”, contó la cantautora con humor. “Les digo ‘vayan al barro, ensúciense, no importa la ropa, vengan todas mugrientas’”, cerró.