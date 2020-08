Soldado de San Javier dio positivo para Covid-19: "hace cuatro meses no estaba en Misiones"

Sábado 8 de agosto de 2020 | 12:10hs.

Mediante un comunicado de prensa, el jefe del Regimiento de Monte 30, Mario Oscar Trejo, dio a conocer en la jornada de ayer, viernes, que toda la unidad de la localidad de Apóstoles permanece en cuarentena y su personal aislado al detectarse un caso positivo en un integrante de la fuerza que viajó a Buenos Aires.





No obstante, además de ese caso, trascendió otro caso perteneciente a un sargento del cuartel de San Javier, quien dio positivo al test para Covid-19 pero que según confirmó el intendente de esta localidad, Matías Vilchez, en diálogo con El Territorio, "hace cuatro meses que no estaba en Misiones, es decir que no hay peligro, no hay casos positivos. Tiene a los padres acá pero sin relación desde que empezó la cuarentena porque ellos tienen los traslados que siempre lleva a cabo la fuerza".





"No volveremos atrás con ninguna actividad, la poca gente que no usa barbijo es porque va sólo y además hoy ya no hay el foco de riesgo que existía con el transporte de camiones porque se terminó con el traslado de cebolla, ajo y papa, se terminó la zafra por lo que no hay circualción", destacó.





Además recordó que el puerto permanece cerrado lo que resulta beneficioso por dos cuestiones, "por el cuidado de la salud de los ciudadanos y lo importante de cuidar la economía, el impacto que tuvo el cierre de frontera mejoró la economía de San Javier ya que se consumió acá y no se recurrió al otro país".





"El puerto está cerrado desde el inicio y solamente pasaban los camiones por lo que habíamos acondicionado una playa especial para su desinfección y no tengan contactos con los demás con un plan de inversión importante para que no tengan que salir de ahí, esa es la conducta y tendencia que continúa", sostuvo.





Y finalmente el ejecutivo municipal agregó que, "nosotros tenemos relación directa con el jefe de Regimiento de Apóstoles, quien nos comunicó que no fue así la situación por lo que no se generó un estado de alerta, sólo hizo falta comunicar que estamos bien y es lo que hay que decir".