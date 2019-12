Sol Pérez y su gran presente amoroso

Martes 17 de diciembre de 2019

Durante mucho tiempo, Sol Pérez tuvo relaciones tan mediáticas como fugaces, y nunca llegó a consolidar una pareja sólida. Sin embargo, bastó que la modelo, se cruzara con Guido Mazzoni para que su corazón descubriera al verdadero amor: “Estamos muy bien. Él tiene una personalidad y una forma de llevar la vida que creo que a mí me hacía falta. Yo era mucho trabajo y nada de vida social, nada de amor. Cuando lo conocí me di cuenta que lo que quiero es estar con él, divertirme, él me hace felíz”, se sinceró Sol en La Noche de Mirtha.