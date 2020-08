Sol Pérez: “Me gustaría ser madre en el 2022”

Martes 18 de agosto de 2020

Saltó a los medios como secretaria en Uno contra uno, el programa de TyC Sports que conduce su tío, Fabián Pérez. Luego, pasó a ser “La chica del clima”, en el noticiero deportivo de la misma señal. A base de esfuerzo y dedicación, Sol Pérez se fue haciendo un lugar en los medios. Lejos de las críticas y del qué dirán siguió adelante, buscando su posición. Hoy, en otro rol, disfruta de su presente laboral y sentimental, de la mano de Guido Mazzoni.Hace casi cinco meses comenzó a trabajar como conductora en el noticiero central de Canal 26 y el rating los acompaña y los posiciona bien arriba. “Me siento muy bien conduciendo el noticiero”, cuenta y continúa: “Es un rol que al principio me daba un poco de miedo, porque si bien ya había hecho conducciones antes, nunca en un noticiero. Un perfil totalmente diferente y me costaba verme en ese lugar. Por suerte con el tiempo, con el gran equipo, todos grosos, me ayudó”, le contó a Teleshow.La modelo y conductora dialogó respecto de su exitoso presente, su estabilidad laboral y personal y sus proyectos a futuro.Compenetrada con su trabajo, suele sentar posición y hacer su aporte: “Soy de las que piensan en que hay que superarse, buscar lo mejor. Soy de meterme en la producción, me copa esa parte, me gusta trabajar para ganar, para tener un buen producto. Una vez que me vi como conductora de noticiero, que me afiancé, todo fue muy fácil. Me gusta ser versátil, adaptarme a cada lugar”.Pérez busca un espejo y allí encuentra referentes, tanto en la conducción, cómo en el programa que le gustaría llevar adelante. “Saco a Susana Giménez, porque obviamente, el nombre que tiene, el carrerón que hizo, ni la nombro. Pero sacando a ella, miro a Vero Lozano, me gusta mucho su onda, y la de Mariana Fabbiani. Más allá de lo que demuestran, veo que disfrutan lo que hacen y eso el televidente lo ve. Por otro lado, mi sueño profesional es conducir un programa de entretenimientos. Si me tengo que ubicar dentro del medio, creo que mi lugar está con la gente, que vengan a participar. Si sueño, a futuro me veo como Guido Kaczka, en ese rol”.Su gran momento en los medios se condice con el amoroso. Hace 10 años empezó a entrenar en el gimnasio de Mazzoni y clase a clase nació un amor que se hizo oficial en octubre del año pasado. Si bien sufrieron un temblor durante el verano, lograron sortear la tormenta. “El romance con Guido vienen muy bien. Veníamos de una temporada en Mar del Plata bastante complicada, que nos alejó…Pero con la cuarentena nos unió. Si bien nos afecta no poder ver a nuestros seres queridos, los padres de él son de riesgo, todo eso nos unió, nos hizo más fuertes como pareja. Cuando uno está medio bajón, enseguida está el otro como apoyo, eso sí se está dando”.Incluso, la modelo y conductora mira más allá. Proyectan un futuro familiar. “La convivencia nos sienta bien, descubrimos que es nuestro lugar, que todo esto es nuestro lugar. Voy a que al pasar tanto tiempo juntos, cada uno descubrió en el otro su verdadera identidad. Porque cuando te mostras de una manera que no sos, en la convivencia se nota y eso no fue nuestro caso”.“A mí me encantaría ser mamá, el otro día estábamos hablando, porque justo vimos en la tele una familia que tenía cinco hijos, y yo le dije que me gustaría tener cinco, pero él me dice que quiere dos. Es algo que pensamos y de lo que hablamos, porque sabemos que si la relación sigue así, es un paso que vamos a terminar dando. Pasa que yo siento que todavía soy chica, quiero vivir otras cosas que con una criatura se complica, porque la vida te cambia, para bien obviamente, pero te cambia. Hoy te digo, si bien no es algo que se planifica tan puntual, que me gustaría ser madre en el 2022”.