Sofía Zámolo contó cómo lleva el embarazo

Jueves 4 de junio de 2020

Sofía Zámolo está esperando su primer hijo con su pareja, Joe Uriburu. Si bien ambos están muy felices, ella no la está pasando del todo bien, con mareos y vómitos. Recostada en la cama, se filmó y expresó a través de las historias de Instagram que se siente muy mal.

“Tres días seguidos en cama y pensábamos que había pasado el tema vómitos...”, escribió en un clip en el que se la ve muy débil. Además, contó que el primer trimestre de gestación fue muy “difícil”. “Me la pasaba en la cama, con vómitos. Llegué a vomitar once veces en un día. La pasé mal y hasta bajé tres kilos”, sumó. Sus médicos le dijeron que no se preocupara, que su cuerpo se está adaptando para que su bebé crezca sano y fuerte.

En una entrevista a Gente la modelo había contado sobre la intensa búsqueda del embarazo. “Me enteré que estaba embarazada el 25 de febrero: tenía un atraso muy chiquito, pero para no ilusionarme y volver a decepcionarme me fui al baño sola y me hice el test. Después llamé a José, le dije que se acercara y grabé todo, porque quería verle la cara cuando viera que había dado positivo. Ahí nos pusimos a llorar ambos. Me temblaba todo el cuerpo de felicidad”, contó sobre cómo se enteró de la noticia.

Sobre la búsqueda del bebé, recordó que “cada mes que no llega es una decepción. Llorás, te frustrás y empezás a preguntar ‘¿por qué yo no quedo?’. Y te empieza a doler cada vez más”.

Si bien no hizo tratamientos de fertilización porque tenía antecedentes de conocidas que habían quedado luego de bastante tiempo, sí se ocupó del tema: tomó vitaminas para preparar su cuerpo y hacía los test caseros de ovulación para saber en qué época dael mes tenía más chances de quedar embarazada.

En ese momento, Sofía y José que esperan una nena cuyo nombre no anunciaron aún, decidieron transitar el camino para convertirse en padres, solos: “Es un tema muy delicado, porque lo mantenés para adentro como si estuvieras haciendo algo malo. La presión para intentar concebir es muy fuerte. ¿Por qué me tengo que esconder si visito una clínica de fertilidad?”.

Aunque está perfecta de salud, la ex panelista de Incorrectas sintió a flor de piel los síntomas típicos de las primeras doce semanas de embarazo: “Ni lavarme los dientes apenas me levantaba, porque me daba arcadas. Hasta el mate y el té me daban acidez… Probé todo para cortar, hasta helado de limón, pero no funcionaba. Sé que en el fondo se viene lo más lindo, que es la bendición del embarazo. Por momentos me decía: ‘Soñé toda mi vida con ser mamá, no me hagan esto’”.