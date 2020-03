Soda Stereo lo hizo otra vez

Lunes 2 de marzo de 2020

Zeta Bossio, Charly Alberti y Gustavo Cerati -llenando las pantallas-, homenajearon la trayectoria de la banda. Con destacadas estrellas invitadas, cerraron un espectáculo que trasciende un típico recital en Colombia.Una ausencia siempre presente (así lo dijeron sus compañeros). Y fue tan fuerte que cuando apareció dejó a todo El Campín mudo. El principio del show “Gracias Totales” fue conmovedor y demoledor en partes iguales. Emocionó porque arrancó con imágenes inéditas de los tres integrantes de la banda, muy jóvenes y divirtiéndose. Impactó porque luego empezó la música con Gustavo Cerati cantando “Sobredosis de TV” en las pantallas gigantes. Ahí quedó claro que no sería un recital común y corriente, sino que todo fue más allá en una experiencia multimedia que recorrió la obra del grupo de rock más importante de la historia de Latinoamérica.Desde el minuto cero la duda quedó despejada: no importó si el cantante estaba presente o no. La magnitud de lo que pasaba hizo que eso fuera casi una anécdota. El segundo tema del show fue “Hombre al agua”, en la voz de un preciso Richard Coleman. Luego, llegó el turno de León Larregui, líder de Zoe. Al terminar “Disco eterno”, dijo emocionado: “Gracias Soda Stereo, mi banda favorita del Universo”. Secundados por Roly Ureta y Simón Bosio (en guitarras) y el Zorrito Fabián Von Quintiero, Charly y Zeta se mostraron intactos.La gente explotó en cada una de las canciones, que contaron esta vez, con la voz de Mon Laferte, Julieta Venegas, Adrián Dárgelo y Andrea Echeverri entre otros tantos artistas que pasaron por el escenario. Y el broche de oro fue Chris Martin poniéndole la voz a “De música ligera”.Ahora, queda una amplia gira por Latinoamérica antes de llegar a Buenos Aires, el 21 y 22 de Marzo.