Sniechowski se subió al podio

Lunes 17 de febrero de 2020

El apostoleño Tomas Sniechowski (Ford Fiesta) fue tercero en la final de la Clase 3 del Turismo Pista que se disputó ayer en el circuito 8 del autódromo de Buenos Aires.

Sniechowski se escapó adelante en las primeras vueltas, hasta la salida del primer auto de seguridad (vuelta 4). En el relanzamiento el piloto misionero se quiso escapar de su perseguidor, Tomás Fineschi (Ford Fiesta), pero su auto sintió el gasto y no se pudo escapar del escolta.

Así, en la vuelta nueve, el apostoleño se pasó en la curva uno y perdió la punta a manos de Fineschi y cayó al cuarto lugar.

Igualmente en las últimas vueltas el misionero se recuperó y pudo saltar al tercer puesto al superar a Joaquín Volpe (Renault Clio). La prueba fue ganada, entonces, por Fineschi (Ford Fiesta).

“Para ganar no hay que equivocarse y yo cometí un exceso en la curva uno cuando me venía apurando Tomás. Lo bueno es que pudimos sumar un podio, como dije, mi objetivo es pelear el campeonato y lo importante es sumar y no quedarnos tirados”, indicó Sniechowski.

Por su parte, el obereño Martín Blasig (Toyota Etios) largó en la 19ª posición, hizo una gran remontada y cerró en la 13ª. “Muy contento con el ritmo del auto, ahora sólo nos falta trabajar para ser más rápido en las clasificaciones”, explicó Blasig.

Otro que hizo una gran remontada fue el obereño Juan Pablo Urrutia (Toyota Etios), quien largó último, en el puesto 38, y pudo ver la bandera a cuadros en la 22ª posición. “Fue una final positiva siempre en post de aportar para saber la mejor puesta a punto del auto, nos llevamos muchas conclusiones y sabemos que hay para trabajar”, comentó Urrutia.

Por otra parte el piloto de Puerto Iguazú, Rudito Bundziak (Nissan March), tuvo que abandonar en la séptima vuelta por la rotura de la caja. Además, Walter Garay (Chevrolet Corsa) se ubicó en 21º. La Clase 2 quedó en manos de Cristian Garbiglia (Chevrolet Corsa).



Abente fue 15º en la Clase 1

Luego de un fin de semana complicado, el posadeño Juan Pablo Abente (Fiat Uno) pudo hacer una buena final y ver la bandera a cuadros en la 15ª posición en la primera fecha de la Clase 1.

Abente largó en la 25ª posición en la final y buscó no entrar en roces en las primeras vueltas para prenderse en el segundo pelotón para avanzar.

En el final el posadeño se prendió en un trencito con Brian Dodera (Fiat Uno) y Alan Lede (Fiat Uno). Sobre la línea de sentencia le ganó la posición a Dodera, para cerrar una buena final donde ganó diez lugares.

El ganador de la final fue Nicolás Bonfiglio (Fiat Uno) quien en la última vuelta sobrepasó a Daniel Crevatín (Fiat Uno).

“Hoy -por ayer- el auto funcionó bien, pero sentimos los 30 kilos de lastre. Igual pudimos avanzar y prendernos a tirar con otros pilotos. Sobre el final de la carrera se me pinchó una goma y no me dejaba doblar, pero lo bueno es que pudimos terminar. Después de todos los problemas que tuvimos arrancar el año entre los primeros 15 es bueno”, explicó Abente.

La próxima fecha será el 8 de marzo en el autódromo Oscar Cabalén, de Alta Gracia.