Domingo 5 de abril de 2020

Por Marcelo Rodríguez sociedad@elterritorio.com.ar

Te fuiste Luis Eduardo. Sí. Pero el mal ya está hecho. No hay excusas. Siempre quise echartelo en cara. En fin. Ya nunca podré componer esa canción, para decirle a ella guitarra en mano, bajo su balcón o a través de un vivo en Instagram, “ay amor mio, que terriblemente absurdo es estar vivo, sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido…”. Vos la hiciste primero y me quitaste la primicia. Guarde el reproche, el pase de facturas, hasta el día de hoy, que llegó con la noticia de tu partida. Prefiero, sin embargo rememorar cuando te descubrí en formato de CD bajo el título de Mano a mano (Silvio Rodríguez - Luis Eduardo Aute) en 1993. Te trajo mi padre. Fue conocerte y deslumbrarme con aquella poesía amorosa y erótica. Esas canciones entonadas casi en contrapunto con el trovador cubano: Anda, De alguna manera, Las cuatro y diez, Con un beso por fusil, La belleza o Cada vez que me amas. A partir de esa fecha te incorporaste a mi discografía obligatoria, de cabecera.Luego sabría que estabas en los discos de la -llamemos- sección “prohibidos”, de la discoteca familiar, junto a Patxi Andion, el Nano Joan Manuel, la Negra Sosa, Los Olimareños y otros tantos que habían sido silenciados en la época obscura de la cuarentena civico-militar de los 70-80.Más adelante cuando era estudiante y aprovechaba mis idas a la facultad en Puerto Madero para pasar por el centro de Buenos Aires compré la entrada para un recital que diste, para verte y escucharte en vivo.El recital fue un rito de poesía y comunión con el público. Aún recuerdo tu voz grave contando anécdotas y relatando canciones, las de siempre y las nuevas de ese momento.Dicen los cables que a los 76, moriste, que fue el sábado. Alguien en la redacción de El Territorio comentó: “Estaba enfermo”. Ni ganas tengo de entrar en detalles. Prefiero recordarte oyendo y cantando esas palabras que se te ocurrieron primero a vos y ya no tuve la oportunidad de escribirlas: “Tus manos, cuando me tocan, curan mis heridas más invisibles … de Cada vez que me amas; o “no te desnudes todavía. No quiero que aún me descubras toda la verdad”; o disfrutar de esa película que es la canción Las cuatro y diez, que rememora al amor adolescente perdurable hasta la nostalgia del lapso de una vida transcurrida entre aquel café y este.No podrían caber tantas canciones aquí, así que Una de dos, o bailamos Slowly, con ella sin que nos pille ese estúpido marido o vamos al Café Hafa, Al alba, para encontrarnos con Mick Jagger con sus ojos de vil seductor. Quedan tus canciones y las vivencias experimentadas con la banda de sonido que le pusiste a nuestras vidas.