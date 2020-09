“Sin tratamiento, la mitad de los niños con hidrocefalia se muere” - El Territorio Misiones

Lunes 21 de septiembre de 2020 | 07:00hs.

Agrotóxicos, la lucha del médico Gómez Demaio Entre los efectos a la salud que supone el uso de agrotóxicos se encuentran las malformaciones congénitas. En ese sentido, fue el médico Hugo ‘Buby” Gómez Demaio, quien en sus investigaciones en 1987 denunció el impacto en Misiones. Reveló que desde 1987 se observó en Misiones un aumento considerable de niños recién nacidos con mielomeningocele, una falla en el cierre del tubo neural, a causa de la exposición de sus padres a los agrotóxicos utilizados en zonas tabacaleras y de fabricación de papel. Según un estudio sobre la capacidad de aprendizaje, diseñado por un científico japonés, aplicado en 64 niños con esta patología del poblado de Colonia Alicia y otras zonas de exposición a los tóxicos, se determinó que “pierden la capacidad de aprendizaje y sus hijos tampoco podrán aprender”. “Esto es mucho más grave de lo que creíamos”, había manifestado; “5 de cada 1.000 niños nacen con esta enfermedad, cuando lo esperado es 1 cada 10.000”, situación que “se podría revertir poniendo ácido fólico en la alimentación, que debe ser ingerida tres meses antes de concebir los niños”.

En cifras 15% De los chicos con hidrocefalia se muere aun con tratamiento; sin embargo, si el diagnóstico y la intervención son precoces, un gran porcentaje tendrá una vida normal.

Hay que fortalecerse mucho en familia y los varones somos muy vagos y un poco más egoístas. La familia debe estar muy unida, es muy difícil. Estos niños los primeros años de vida necesitan mucha atención; una atención multi e interdisciplinaria. Quiere decir que van a ver muchos profesionales que a la vez están todos comunicados entre sí.











Se define como “charlatán” al momento de ser consultado sobre la relación médico-paciente. Sin embargo, advierte de antemano: “Hablo con la verdad”. Es que muchas veces no son noticias demasiado felices las que debe dar.Mario Barrera (57) es el primer neurocirujano infantil en Misiones. Fue jefe del servicio en el Hospital de Pediatría Fernando Barreyro y si bien en la actualidad no ejerce la jefatura, sigue desempeñándose en el nosocomio. Nació en Rawson, San Juan, pero adoptó desde muchos años a la tierra colorada como su hogar.Invitado a una nueva cita de ConCiencia, la tercera en lo que va de este ciclo de charlas a profesionales de la salud, el especialista habla de las malformaciones congénitas neurológicas: hidrocefalia y mielomeningocele.Según datos del Hospital Pediátrico, en 2018 se operaban hasta cinco pacientes con mielomeningocele, un defecto del tubo neural en el cual los huesos de la columna no se forman totalmente. En su gran mayoría los enfermos provienen de la zona del Alto Uruguay, donde la relación entre el cultivo del tabaco y los agrotóxicos es inseparable (ver Agrotóxicos, la lucha...)Dentro de las malformaciones neurológicas y neuroquirúrgicas más frecuentes que hay en la provincia, tenemos que hablar de la hidrocefalia y el mielomeningocele. Dos patologías muy frecuentes en nuestra zona. La hidrocefalia es dicho en criollo es cuando el bebé tiene más líquido dentro de la cabecita que lo normal. Todas las personas tenemos dentro de la cabecita unas lagunitas que tienen líquido, se llama líquido cefalorraquídeo. Ese líquido continuamente se está produciendo y eliminando, va circulando por el cerebro y por la columna, cumpliendo una acción de limpieza, amortiguación entre el cerebro y la médula. Cuando esa circulación no es la correcta, se rompe el equilibrio adentro de la cabecita entre el líquido, la sangre y el cerebro y se empieza a acumular líquido.Otra patología muy frecuente es el mielomeningocele, que se suele ver cuando el bebé nace con una ampolla en la espalda. Es una malformación severa, es la más grave del sistema nervioso central compatible con la vida. Es decir que el bebé no se muere de eso, pero es una lesión grave: el cerebro se conecta con el resto del cuerpo a través de la médula espinal que va dentro de la columna vertebral, por distintos motivos esa médula se interrumpe, se corta y produce esta patología. La información que envía el cerebro llega hasta ese lugar y después ya no. Es un gran cable conductor de energía. La medicina todavía no ha podido dar respuestas, o sea que desde la lesión para abajo siempre va a haber una complicación.Sí, es así. Estas patologías, tanto la hidrocefalia como el mielo, tienen un origen multietiológico. Porque la pregunta que siempre se hacen los padres es ‘¿por qué le pasó a mi hijo?’. Hay un origen congénito, hereditario, tiene que ver con la edad de la mamá, la edad del papá, la alimentación, si utilizan drogas lícitas o ilícitas, si toman medicamentos. O sea, es muy complejo el origen.Cuando nos encontramos con un diagnóstico de mielomeningocele, hacemos un acompañamiento. Se programa la cesárea y lo ideal es operar al bebé antes de las seis horas. Esto ha mejorado mucho la calidad de vida posterior. De la médula van saliendo varios nervios que van a enervar los distintos músculos. Cuanto más baja sea la lesión, mejor el pronóstico porque hay menos nervios comprometidos.Lo que sí, en el 99,9 % las veces estarán comprometidos los nervios que inervan la vejiga y los que inervan el recto. Es decir, que ese bebé va a tener dificultad para orinar o para hacer caca.También, como está afectada su columna, quizás están afectados los nervios y no pueden caminar o correr como otros chicos. Si no, a través de mucha fisioterapia, de múltiples cirugías traumatológicas a través del uso de andador, muletas, algunos logran caminar, pero es un proceso muy largoSí, toda la vida. Eso se llama vejiga neurogénica. Porque la cirugía recompone lo más anatómicamente posible la lesión, pero no logra la unión de ese cable -entre el cerebro y la médula- para que siga la transmisión. Es como tener en la espalda diez nervios que prenden un foquito, si yo corto donde aparece el mielomeningocele, los focos que están por debajo de esa lesión no se prenden nunca más y la medicina todavía no logró descubrir cómo hacer esa conexión. Los padres deben aprender a sondar esos bebes para ayudarles a que no quede esa vejiga llena. Son bebes constipados por naturaleza, entonces hay que ayudarles con la dieta.Si se operan, el tratamiento es neuroquirúrgico.Justamente, lo que cambió mucho es el diagnóstico de la enfermedad. Hoy el Parque de la Salud tiene un equipo de Medicina Fetal que a través de las imágenes hace diagnósticos prenatales muy precoces y transforma toda esta situación. Cuando alguien hace ecografía prenatal y nota alguna alteración, es derivado a este equipo y tiene una atención no sólo la mujer embarazada sino que hay una integración familiar. En nuestro caso, a los neurocirujanos, cuando nos encontramos con una hidrocefalia o mielomeningocele, nos llaman para intervenir y comenzar a hablar con las familias de qué se trata y cómo se trata.Es importante decir que estas dos patologías se detectan precozmente y el embarazo tiene que llegar a su final. No son indicaciones de interrumpir ni adelantar el embarazo. A veces es indicación de cesárea, eso lo determina el obstetra.Sí, el tratamiento es quirúrgico, no existe otro. En cuanto a la hidrocefalia, lo hablamos con la mamá, le explicamos que vamos a esperar que nazca, le hacemos una tomografía, certificamos el diagnóstico y programamos la cirugía. La cirugía más frecuente, más sencilla dentro de la complejidad que significa una neurocirugía consiste en colocar -en la cabeza- lo que la gente conoce como una válvula, que es un sistema de derivación ventrículo peritonial. Nosotros hacemos un puentecito, como ese líquido dentro de la cabecita del bebé no puede salir, nosotros conectamos el cerebro con la panza para que elimine ese líquido. Vuelva a tener el equilibrio normal entre la sangre y el cerebro para que pueda crecer el cerebro. Si no se hace esa intervención, aumenta la cabeza de líquido, se agrandan las lagunas y el cerebro se retrae y cuando eso no es suficiente, comienza a crecer la cabeza. Entonces cuando vamos a intervenir sobre un chico que es macrocéfalo, que tiene una cabeza grande, quiere decir que ya llegamos tarde.Sí, las hidrocefalias que no son tratadas y liberadas a su libre evolución, de cada 100 chicos, el 50% se muere dentro del primer al segundo año de vida. Es así, se mueren…Si el tratamiento es precoz, sólo del 5 % y el 15 % puede morir y un gran porcentaje de niños que va a llevar una vida normal, que serán independientes, que pueden ir a la escuela, que pueden trabajar.Si el diagnóstico es precoz el tratamiento es precoz. Si el chico está en condiciones de recibir una cirugía, es decir que no esté anémico, que no tenga infección o dificultad respiratoria. En general, hacemos el diagnóstico prenatal, hacemos el seguimiento del embarazo, se programa la cesárea. Ni bien nace pedimos todos los laboratorios prequirúrgicos, hacemos la tomografía y operamos, en la semana de nacido ya hacemos la intervención.Es mucho más complicado charlarlo con la mamá, porque siempre aparece la culpa. Siempre les digo a los padres ‘no es porque no le diste el mate cocido una mañana”. La medicina a veces no tiene respuestas para eso. Ahora, ¿cuándo pasó? Esto se produce entre el día 21 y 23 de la fecundación, es decir, que la mamá ni sabía que estaba embarazada y ya se produjo la malformación. Ahora, se puede prevenir, se puede hacer un tratamiento preventivo que le llevó mucho tiempo de estudio al doctor Gómez Demaio, que lo presentó en el Congreso de la Nación y que se usara el ácido fólico en las harinas. Nosotros consumimos muchas harinas.El ácido fólico es como un reparador de esa circunstancia genética que produce esa lesión. Hoy los obstetras están en otra visión de indicar ácido fólico a toda mujer en edad fértil. Hoy la ecografía en manos de expertos nos permiten prácticamente estar en la panza de la mamá con el bebé. Antes, en cambio, era todo pura clínica.A veces para los padres es más difícil que los demás acepten que su hijo tiene una discapacidad a que la familia lo acepte. Los padres sufren mucho en relación a la mirada de los terceros. Antes, los padres iban al consultorio y pedían un certificado para la escuela porque no podían tratar ese tipo de chicos. Hoy los docentes se han capacitado, tienen una mirada más inclusiva. La sociedad es más inclusiva.Yo soy muy charlatán y me gusta interiorizarme. No sé hablar muy bien, pero hablo con la verdad médica, con todas las palabras para que no haya malas interpretaciones o falsas expectativas. La religión y la ciencia no van de la mano, pero yo creo, a la vez, que es imposible separarlo. Mi pregunta es ¿ustedes creen en Dios? En el que crean, no tenemos que tener la misma religión, entonces dar gracias por ese hijo.