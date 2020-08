Sin reacciones adversas, voluntarios se aplicarán segunda dosis de vacuna - El Territorio Misiones

Viernes 28 de agosto de 2020

Para llevar adelante este programa, más de 700 personas trabajan en la atención médica, las consultas diarias y los traslados de los voluntarios.





Otros proyectos de inmunización En el país existen otros tres proyectos de laboratorios que están en la carrera por lograr una vacuna que sea efectiva y sin contraindicaciones para el Covid-19. El más avanzado es el que desarrolló la Universidad de Oxford para producir las dosis y en el que participará un laboratorio de Argentina. Será la más barata de las medicaciones que hasta ahora dieron resultados positivos en la lucha contra la pandemia. Por otro lado, la farmacéutica Janssen, de Johnson & Johnson, anunció que Argentina formará parte de las pruebas de Fase 3 de su vacuna candidata contra el Covid-19. Los ensayos están previstos para septiembre, aunque resta la aprobación de la Anmat. Además se firmó un convenio con China para probar una de sus vacunas en nuestro país. Es desarrollada por el laboratorio Sinopharm Group.

El pasado 15 de agosto Eugenio Albrecht (44) ingresó de manera formal al programa de voluntarios del laboratorio estadounidense Pfizer. Ese día, en el Hospital Militar Central de Buenos Aires, se colocó la primera dosis de una de las vacunas que está siendo probada para verificar su efectividad contra el Covid-19.“Por ahora todo va bien. Ya pasé la primera semana con los controles que se hacen a través de una app y con el equipo del laboratorio”, comentó ayer a El Territorio a casi dos semanas de haberse colocado una de las dosis de la BNT162b2, nombre técnico de la vacuna.“Ahora los controles son más esporádicos y estoy esperando al jueves, que va a ser el día en que me apliquen la segunda dosis, pero va todo bien, por suerte”, agregó.Y consultado sobre si tuvo fiebre o algún otro tipo de malestar en estos días, afirmó: “Jamás”.Eugenio es misionero, nació en Colonia Alicia, pero vivió en Oberá, en Córdoba y actualmente en Capital Federal, donde es comunicador y pastor de una iglesia.“Vi en un diario sobre la convocatoria, había un link para la inscripción, lo hice y una semana después me avisan que me habían tomado como voluntario”, comentó sobre cómo se sumó al proyecto.“Hay una serie de estudios que hay que hacerse porque no solamente es un pinchazo y listo, uno tiene que no haber padecido ciertas enfermedades que tienen que ver con virus, se hace un hisopado”, explicó el misionero.Cada proceso de aplicación dura un tiempo de cuatro horas y luego con técnicos estudian cómo reacciona cada uno de los participantes del ensayo.“Me pasan a buscar, me llevan al hospital, es un proceso bastante largo, yo estoy orgulloso de poder participar y ser parte de esto que es importante e histórico para nuestro país y el mundo”, había dicho en una entrevista reciente con este medio.“En el Hospital Militar hay un equipo argentino del laboratorio Pfizer, que es el que está trabajando, que elaboró la vacuna y eligió la Argentina por el trabajo de punta y de excelencia que hay en nuestro país”, detalló Albrecht, que aseguró: “Eso me da confianza”.El otro misionero que forma parte de la prueba es Clodomiro “Milo” Fretes. Oriundo de Eldorado, este hombre de 64 años también reside en Buenos Aires y se ofreció para ser parte de la prueba.Por otra parte, según informó la compañía, casi tres mil de los más de 20 mil voluntarios argentinos inscriptos para la prueba de la vacuna BNT162b2 desarrollada por Pfizer y BioNTech ya recibieron una dosis que fue “muy bien tolerada por todos los participantes”.Desde el grupo de investigación explicaron que en algunos solo se “reportaron síntomas leves como fiebre y dolores locales en la zona de aplicación”, coincidentes con “los relevados en Estados Unidos y Alemania, donde también se realizó el testeo de eficacia”.“Estamos trabajando día y noche en preservar los más altos estándares de profesionalidad para el cuidado de la salud y la privacidad de los más de 4.500 convocados al testeo”, señaló Fernando Polack, investigador principal del estudio.Por su parte, Gonzalo Pérez Marc destacó que “la intención del equipo médico que lleva adelante este estudio es cumplir con las más estrictas normas éticas centradas en el respeto por la autonomía de los voluntarios y en la confidencialidad de los datos personales durante todo el proceso”.Esta vacuna contempla dos dosis con un intervalo de 21 días entre una y otra, y adicionalmente el estudio prevé el seguimiento de los pacientes durante dos años con visitas programadas al Hospital Militar Central, el centro médico donde se desarrolla la prueba en Argentina.El ensayo clínico tiene un diseño denominado “doble ciego”, esto significa que la mitad de las personas recibe la vacuna y la otra mitad un placebo, sin que médicos ni pacientes conozcan qué administran o reciben para garantizar la objetividad de los resultados.Para la evaluación de los pacientes se utiliza un sistema electrónico de monitoreo, operado por los voluntarios por medio de una app, que es atendido por un equipo médico de vigilancia.Si todo sale como está previsto, el enrolamiento de los 4.500 pacientes contemplados en el ensayo clínico terminará los primeros días de septiembre.