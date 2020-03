Sin perder la esperanza

Lunes 2 de marzo de 2020

Por Diego Vain deportes@elterritorio.com.ar

Nacional goleó a Timbó en Piray y festejó Guaraní Nacional derrotó 3-0 a Timbó en Puerto Piray y ese resultado clasificó a Guaraní, que sin jugar se metió en la segunda fase del torneo Regional.

Los del Alto Paraná cerraron su participación en la primera fase y lograron su única victoria en la zona 7 de la región Litoral Norte.

Emanuel Sosa, en el primer tiempo, Junior Acosta y Carlos Scappini, ambos en el complemento, convirtieron los goles del dueño de casa, que ahora es escolta de Guaraní con cuatro puntos.

La Franja cumplió con la fecha libre, pero festejó, ya que se aseguró el primer puesto del grupo y la semana que viene cerrará la zona en Jardín América ante Timbó.

El Verde deberá golear a los posadeños y esperar para ver si puede clasificar como uno de los mejores segundos del campeonato.

Nacional, por su parte, se despidió del torneo Regional, ya que si termina como segundo no será uno de los mejores tres mejores.

Sporting mantiene la ilusión. Se aferra a la esperanza de poder seguir en el torneo Regional. No depende de sí mismo, pero ayer se despidió de su gente con una victoria ante La Picada y cerró su participación en la primera fase de la región Litoral Norte.El triunfo de los de Santo Pipó por 2-1 los dejó como líderes de la zona 6 junto al Tren del Oeste, pero los posadeños aún tienen que jugar contra Atlético Posadas en la última fecha del grupo.El Albirrojo necesitaba la victoria y, pese a que no le sobró nada, la pelota parada fue clave para el dueño de casa. Sporting salió a jugar con la obligación de ganar para mantener sus ilusiones de clasificar en el torneo Regional y cumplió. Se hizo dueño del juego en los primeros minutos y arrinconó a La Picada, sin juego pero con más ganas.En un encuentro muy peleado en la mitad de la cancha y con mucha pierna fuerte, fue el local el que empezó acercarse al arco rival a través de las pelotas paradas. Tanto se arrimó al arco de Ramón Fragueiro que llegó la apertura del marcador. Juniors Alegre se anticipó a todos en un tiro libre y dejó sin respuestas al arquero de los posadeños para poner el 1-0.El Albirrojo no tardó en golpear nuevamente y otra vez con una pelota parada. Troche exigió a Fragueiro y el rebote le quedó a Tito Alegre, quien solamente tuvo que empujarla para el 2-0.Hasta ahí ninguno había tenido el dominio de la pelota y no habían podido generar circuitos de juego, pero con la tranquilidad del resultado Sporting se animó a poner la pelota contra el piso. El Tucu Gamarra se metió entre los centrales y fue una opción de salida. Richard Núñez se encontró más con Troche y Tito Alegre y el local estuvo cerca de aumentar la diferencia, pero Fragueiro le ahogó un par de festejos.En el complemento todo se prestaba para que Sporting aumentara la diferencia en el marcador. Pero lejos de jugar con el 2-0 a favor, el local se desesperó y empezó a dividir la pelota. Se prestaron la redonda y eso favoreció a La Picada, que sin muchas ideas se mantuvo en partido.Con el correr de los minutos a Sporting empezó a gustarle la idea del 2-0 y La Picada, sabiendo que definirá su clasificación en Villa Cabello, no insistió mucho, pero en una de las pocas jugadas combinadas de los del oeste posadeño llegó el descuento.Santiago Benítez culminó una buena secuencia de pases y le puso picante al final del encuentro, que terminó siendo emotivo, pese a que no fue bien jugado.Sporting se aferró a la victoria con lo que pudo. Millán sacó a Troche y puso a Diego García, mientras que el Tren del Oeste fue por el empate que le daba la clasificación. Nada modificó el 2-1 y ambos se fueron con un sabor agridulce.Si bien Sporting llegó a la cima tendrá que esperar al resultado entre Atlético Posadas y La Picada para ver en qué posición termina. De ser segundo deberá esperar a los resultados de las otras zonas, aunque no será uno de los mejores segundos de la región.La Picada estuvo a un gol de sellar la clasificación, pero todavía depende de su resultado para meterse en la siguiente fase del certamen. En Villa Cabello se cerrará una de las zonas más parejas del torneo Regional.