Sin nuevos casos, joven de San Ignacio sigue aislado en su casa

Jueves 23 de julio de 2020

Elisa Maidana podrá retornar

El subsecretario de Salud, Héctor Proeza, se refirió al caso de Elisa Maidana, la obereña que había viajado a Buenos Aires en febrero por un tratamiento de salud y que iniciada la cuarentena quedó varada. En las últimas horas este medio dio a conocer su caso, finalmente la ayuda llegó y podrá retornar en las próximas horas. “El caso de ella es un alta médica, por eso la podemos traer. Ahora tenemos que coordinar con ambulancias que están yendo a llevar pacientes a Buenos Aires y una podría traer a la señora. Ni bien llegue, se le va a hacer el hisopado y se la va a llevar a aislamiento a su casa”, comentó.



“Creemos que todos aquellos que son estudiantes, estuvieron varados o les tocó la cuarentena rígida sin micros ni vuelos y tenían urgencia de volver, volvieron”, amplió.



Desde el inicio del aislamiento, 12.000 personas cruzaron por los puestos sanitarios por los pasos interprovinciales con Corrientes.



“Los que están quedando son los que apostaron a que la cuarentena iba a ser más corta. Para ellos está habilitada una página en la web del Ministerio de Gobierno donde se aclara que están suspendidos los ingresos para la vuelta a casa, porque creemos que esa etapa ya se cumplió, ahora se hacen por excepción: cuestiones laborales o familiares que se justifiquen, gente con domicilio en Misiones y con lugar donde pasar la cuarentena aislados en lugar seguro”, expresó.





El último caso de Covid-19 detectado en Misiones salió a la luz el martes y es el de un joven de 21 años que se desempeña en la Prefectura Naval Argentina en Dock Sud, provincia de Buenos Aires.El paciente, único caso activo en la provincia actualmente, llegó a la tierra colorado haciendo uso de su licencia anual y justificó su ingreso por tener domicilio en San Ignacio, de donde es oriundo.Según explicaron las autoridades sanitarias, el prefecturiano arribó al puesto Centinela sobre ruta 14 con un test realizado por la fuerza con resultado negativo y comentó de otro análisis posterior que se hizo en un laboratorio privado del cual aguardaba los resultados.Por ello se lo aisló a la espera de ese test, que terminó arrojando “detectable” para coronavirus. Sin embargo, se decidió practicarle otro estudio más en el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi). Este tercer test también mostró que portaba la enfermedad.“Es un caso positivo”, dijeron desde el Ministerio de Salud Pública.Así, tal cual informó ayer este medio, la Policía de Misiones realizó una denuncia penal a fin de constatar si el joven o los trabajadores de Centinela incurrieron en un delito con las legislaciones provinciales respecto al control sanitario. El hecho lo investiga Fernando Verón, a cargo del Juzgado de Instrucción 3.“Es una persona joven con todas las condiciones para mantenerse asintomático. El 80% de los jóvenes pasa asintomático o con síntomas muy leves”, explicó a Radioactiva 100.7 Héctor Proeza, subsecretario de Salud de Misiones.Afirmó que el efectivo “no mantuvo contacto con ningún vecino ni con sus padres porque tiene un departamento independiente, baño aparte y va a pasar su cuarentena vigilado por Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública y el hospital local. Ojalá siga así, asintomático”. En esa línea, pidió que la comunidad de San Ignacio esté tranquila. Volvió a remarcar que se trata de un caso importado y que se contagió en Buenos Aires. “La fuerza buscará los contactos donde se desempeñaba. Para nosotros es un caso importado con nexo epidemiológico en el Amba”, sostuvo.Ante la ola de rumores y versiones circulando sobre un posible rompimiento del aislamiento por parte del prefecturiano de San Ignacio, El Territorio se comunicó con el joven y su familia para que den su versión de los hechos.“Muchas gracias por el espacio, pero mi familia no tiene nada que agregar a lo que se dijo en los distintos medios. Espero sepan entender, necesitamos estar tranquilos”, dijeron.Y señalaron que el prefecturiano es el único portador del virus, todo el entorno familiar fue testeado, pero no está infectado.Por su lado, el intendente de San Ignacio, Javier Peralta, ratificó que “se cumplieron con todos los protocolos y esto hace que podamos brindar la seguridad necesaria a la gente del pueblo”.Precisó que en la comuna seguirán adelante con la apertura gradual de actividades y a la espera de la habilitación del turismo interno por parte de la Provincia.“La idea es que sigamos adelante como veníamos. No se va a modificar ningún protocolo de ingreso al municipio. Eso lo resolvió el Comité de Crisis debido a que se cumplió con todo”, comentó Peralta.El parte epidemiológico difundido ayer sostiene que ayer no se detectaron casos de coronavirus en Misiones. La cifra total desde que se registró el primer infectado el pasado 27 de marzo es de 42 infectados. Hay 38 personas que lograron superar la enfermedad y tres fallecidos. En tanto, los casos descartados por laboratorio ascienden a 1.831 y los desestimados son 91. En aislamiento domiciliario por haber visitado zonas de riesgo hay 1.144 personas y 9.715 ya culminaron ese periodo que dura 14 días.