Sin lugar en el equipo Chiquito Romero pide irse del Manchester United - El Territorio Misiones

Miércoles 14 de octubre de 2020 | 20:38hs.

El presente de Sergio Romero en el Manchester United no es para nada alentador. Si ya se le complicaba siendo el suplente de David de Gea, ahora la tiene más difícil con la llegada de Dean Henderson. Por ese motivo, le pidió a la dirigencia que lo dejara renunciar y marcharse para tener lugar en otro equipo. Algunas fuentes ubican como posible destino la Major League Soccer, de los Estados Unidos.El arquero argentino había manifestado su deseo de abandonar Old Trafford, tras quedar como tercera opción para Ole Gunnar Solskjaer. Se supo de un interés del Everton de Carlo Ancelotti por contratarlo, que incluso estaba dispuesto a pagarle las cien mil libras por semana que cobra con los ‘Diablos Rojos’. No obstante, esta opción se cayó y el exportero del AS Mónaco estalló en furia.Al verse involucrado en esta nueva situación frustrante, tanto Sergio Romero como su esposa le suplicaron a Solskjaer por dejarlo ir este verano. Hasta estaba dispuesto a dar por perdido el resto del dinero que le queda cobrar por contrato (1,3 millones de libras). A los dichos de la mujer de ‘Chiquito’ se le sumaron las respuestas de exjugadores del Manchester United, en las puertas de un escándalo.El propio arquero habló con sus representantes y quiere ser liberado de Old Trafford antes de fin de mes. Su objetivo, más allá del dinero, es poder sumar minutos, algo que no le ocurrió con frecuencia dentro de los ‘Diablos Rojos’. Desde que llegó en 2015, solo atajó en siete partidos por Premier League. El resto de sus apariciones se dieron en competencias secundarias: FA Cup, Copa de la Liga y Europa League.Sergio Romero siempre corrió de atrás en el Manchester United al tener a un portero del calibre de David de Gea, que lleva nueve años en la institución. Para colmo, este verano se produjo la vuelta de Dean Henderson, un prometedor guardameta de 23 años que la rompió mientras estuvo a préstamo en Sheffield. Ahora, esos dos arqueros se disputan el puesto y el argentino quedó hasta lejos del banco.