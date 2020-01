Sin anillos

Viernes 24 de enero de 2020

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se casaron en Mar del Plata en 2016. Pero decidieron no usar anillos de casados. En diálogo con Paparazzi, la actriz contó por qué no lucen alianzas. “No tengo anillo... Con Nico decidimos no usar porque nos lo tendríamos que sacar todo el tiempo. Y yo, particularmente, lo perdería... Porque soy un despiste”, explicó. ¿Por qué se lo tendrían que sacar? Para ponerse en la piel de sus respectivos personajes. ”Estamos tatuados, pero me tapo todos los tatuajes para los personajes. Sí, un embole...”, lanzó.