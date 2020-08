Sin alumnos y con distanciamiento homenajearon a San Martín en Oberá

Lunes 17 de agosto de 2020 | 17:15hs.

Esta tarde, en la plaza que lleva su nombre, la ciudad de Oberá rindió homenaje al General José de San Martín. La ex Ministra de Educación de Misiones, Ivonne Aquino, destacó algunas anécdotas desde la infancia hasta la muerte del Padre de la Patria.Fue un acto atípico por la falta de estudiantes de diferentes instituciones educativas, tampoco estuvo la guardia de honor, tuvieron en cuenta el distanciamiento obligatorio y finalmente emitieron una poesía grabada por una alumna del nivel primario.“Lamentamos que no estén los alumnos del nivel inicial que siempre estaban presentes para traer un regalo al abuelo José, pero por suerte las maestras hicieron el trabajo y agradecemos que hayan traído los dibujos hecho por los menores”, ponderó Aquino antes de compartir la lectura de las anécdotas de San Martín.Todos los años la Asociación Cultural Sanmartiniana de Oberá se ocupaba de educar sobre la vida del prócer, pero en esta ocasión escucharon las anécdotas que marcaron "a un niño que soñaba ser soldado y con profundas convicciones para servir"."También cuando estaba conformado el cuerpo de Granaderos a Caballo el General probaba a los guardias, presentándose de incognito, ofreciendo bolsas de oro y después destacaba a los que no caían en sobornos, además el temple de los granaderos", subrayó Aquino.