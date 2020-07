Sin acuerdo, Santa Fe dio por cerrada la negociación

Viernes 31 de julio de 2020

“Lamentablemente, no se logró acordar ninguna de las condiciones exigidas. Hemos decidido dejar aquí la negociación. Es un capítulo cerrado”, señaló el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, al describir la situación en que quedó la frustrada negociación con los directivos de Vicentín, en las que se buscaba acordar la formación de un fideicomiso para ponerlo a cargo de la administración de la firma concursada.La segunda reunión de conciliación convocada por el juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores de Vicentín, entre los representantes del gobierno de Santa Fe y los directivos de la firma, terminó ayer cerrando definitivamente toda posibilidad de acuerdo en torno a la continuidad de la gestión y administración de la empresa.El gobierno de Santa Fe había solicitado anteriormente la intervención judicial de la firma, entendiendo que los mismos directivos acusados de vaciamiento y mala administración no podían seguir a cargo. Como alternativa, había ofrecido que un fideicomiso se hiciera cargo de la firma hasta tanto se concluyera el proceso de convocatoria de acreedores.“Las dos condiciones que pretendía el gobierno provincial y que compartía el Estado nacional para participar del acuerdo, eran que los directores de Vicentín se apartaran inmediatamente de sus cargos, y que las acciones de la empresa fueran transferidas en administración al fideicomiso. Han decidido no hacer ninguna de las dos, por lo cual hemos resuelto dar por concluida la negociación. Ponemos aquí el punto de tolerancia. Es un capítulo cerrado”, sentenció Somaglia al finalizar el encuentro.Por otra parte, la justicia federal realizó ayer un procedimiento en la sede central de la empresa Vicentín, en Reconquista (Santa Fe), en busca de información contable de la firma en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos.