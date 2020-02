Simples pasos para bloquear molestas alertas en el celular

Miércoles 12 de febrero de 2020

El inicio de una nueva década del siglo XXI viene cargado de grandes acontecimientos mundiales. Así, el 2020, atravesado por la epidemia del coronavirus y el miedo global a su expansión, también traerá esperados y convocantes eventos en las esferas deportiva, religiosa, política y otras.

En junio, el papa Francisco convocó a una reunión internacional en Roma para la elaboración de un nuevo pacto educativo. El 12 de junio comienza la Copa América de fútbol, que se jugará por primera vez en dos países: Argentina y Colombia. El mismo día, del otro lado del océano larga la Eurocopa. Y el 24 de julio serán los Juegos Olímpicos de Tokio. También Estados Unidos comenzó su carrera de elecciones presidenciales.

Esta copiosa agenda puede que parezca lejana a la vida cotidiana de miles de ciudadanos de distintos puntos del planeta. Sin embargo, en una sociedad hiperconectada, puede ser que esto no sea del todo verdad, ya que teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos con acceso a internet reciben muchas notificaciones diarias, entre ellas, claro, los avisos incesantes de interacciones en redes sociales.

Por este motivo, desde el portal en español de The New York Times, se detalla cómo evitar esta sobrecarga de actividad, y reducir la cantidad de notificaciones recibidas. Tanto si se quiere seleccionar la información recibida, optimizar el funcionamiento de los equipos o simplemente procurar un poco de tranquilidad, hay sencillos consejos para gestionar las alertas sin resignar las actualizaciones de interés.

Un punto en favor de reducir las notificaciones y alertas es el ahorro de batería y, por supuesto, una disminución del estrés que provoca la alta exposición a pantallas.

Un primer paso es adelantarse a un posible envío de notificaciones: la primera vez que se abre una aplicación recién descargada, es usual que aparezca una solicitud de permiso para enviar notificaciones y se puede presionar la opción de ‘No recibir’.

Además, de entre las incontables notificaciones se puede seleccionar cuáles son de interés personal, como las alertas sobre las condiciones del clima, el estado del tránsito en la ciudad u otras.

En tanto, si luego se decide recibir las alertas, se pueden activar en la configuración del sistema operativo o almacenarlas para leerlas más tarde en la lista de notificaciones.



Ajustes

Algunas aplicaciones quizá tengan controles de notificaciones en sus propias configuraciones, pero también se pueden gestionar alertas en la sección de configuración del dispositivo. Para acceder, se debe buscar ‘Notificaciones’ o ‘Aplicaciones y notificaciones’. En la configuración de Notificación, se busca una lista de aplicaciones y seleccionar la que se quieren modificar (los menúes y visualización en pantalla varían según el sistema operativo y la versión del dispositivo).

En la pantalla de Aplicaciones y notificaciones de un celular con sistema Android, se elige el ícono de una aplicación para ir a su página de información. A continuación, se elige Notificaciones de aplicaciones para llegar a todos los controles que gestionan la manera en que una aplicación puede enviar alertas. Para apagar los sonidos de notificaciones y desactivar las alertas en pantalla de todas las aplicaciones, se debe ingresar a la sección de Aplicaciones y notificaciones y accionar Notificaciones para comenzar.

Por otra, parte, desde las PC, la mayoría de los navegadores tienen controles para manejar las notificaciones de sitios web específicos. Para ajustar estas alertas, se debe entrar en la zona de configuración o de preferencias de Google Chrome, Firefox de Mozilla u otro navegador y buscar la sección de Notificaciones.



No molestar

A veces simplemente, lo que se prefiere es una pausa temporal de todas las interrupciones, como cuando se quiere ver un video, película o dormir una siesta. Entonces, el modo de No molestar en la configuración del sistema Android, iOS o Mac puede minimizar o desactivar todas las notificaciones de una sola vez. En la configuración de No molestar o Asistente de concentración, se puede desactivar y activar manualmente los efectos de sonido, además de ajustarlos. Por ejemplo, para llegar a los controles del modo No molestar de Android, se requiere deslizar el dedo desde la parte superior de la pantalla del dispositivo y seleccionar ese ícono.