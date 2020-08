Simeone habló tras quedar eliminado: “Ninguna excusa, me gustó el rival”

Jueves 13 de agosto de 2020 | 20:15hs.







¡Las reacciones de Simeone y Koke tras la eliminación del Atlético de Madrid de Champions League!#ConexiónWIN pic.twitter.com/gqC8dbkLhI — Conexión Win 🏡👍 (@ConexionWIN) August 13, 2020





Tras lanzar en la previa que “no es importante ganar... es lo único que hay”, el Cholo Simeone sufrió una dura derrota ante el RB Leipzig por 2 a 1 en los cuartos de final de la Champions League. El equipo sensación de la Bundesliga jugó un gran partido y de la mano de su joven entrenador, Julian Nagelsmann (33), van por dar otro batacazo, el próximo martes 18 de agosto, cuando se enfrenten al PSG desde las 16 por las semifinales."Ninguna excusa. El rival me gustó. Es decidido, con vitalidad, entusiasmo y frescura. A felicitarlo. A nosotros nos costó, no pudimos jugar el partido como queríamos. Estoy convencido de que se hizo todo lo posible, pero esto es todo lo que teníamos. Nos tocó perder", comentó el entrenador argentino de 50 años, quien cree que la exigencia que tuvieron en La Liga afectó de cara a esta inédita Champions con un formato distinto en Lisboa.En la instancia anterior, antes de la pausa por la pandemia del coronavirus, el Atlético Madrid había eliminado al Liverpool luego de conseguir una increíble remontada en Anfield. En la ida en el Wanda Metropolitano se impusieron por 1 a 0 con gol de Saul Ñíguez, en la vuelta cayeron por 1 a 0 y fueron a tiempo extra. El primer gol lo marcó Firmino, pero Llorente y Morata, en tiempo agregado, sellaron el histórico triunfo ante el último campeón. Con la misma filosofía de juego, Simeone no pudo ante un rival más débil."Fue un año larguísimo. Estuvimos 60 días parados y tuvimos que volver a jugar 11 partidos seguidos con la presión de entrar en a la Champions League sí o sí. Ahora toca levantarnos y preparar el año que viene", afirmó el Cholo, dejando atrás los rumores de las dudas sobre continuidad que ya comienzan a circular en los medios españoles."Nos costó ganar duelos, cortaban nuestra jugada. Vino el segundo gol y el tiempo corría en nuestra contra. Llegábamos a este partido con mucha ilusión y respeto. Todo lo que pudieron ver es lo que teníamos. Una temporada que se cierra siendo tercero en Liga y en cuartos de final de Champions. Una temporada buena", concluyó.