Silvio Romero se reunió con la dirigencia de Independiente

Viernes 31 de julio de 2020 | 09:30hs.

La semana pasada, Silvio Romero tenía un pie afuera de Independiente. En medio de un duro conflicto con la dirigencia del Rojo, todo indicaba que el delantero iba a seguir su carrera en otro club. Pero este jueves hubo una reunión entre ambas partes que bajó la tensión del conflicto. Su continuidad en la institución de Avellaneda, ahora, no resulta nada imposible.Los problemas entre el jugador y la dirigencia se originaron por el atraso en el pago de los sueldos del plantel. Uno de los referentes que tomó el liderazgo del reclamo fue justamente Romero, uno de los primeros en intimar al club. La discusión había subido tanto de nivel que parecía no tener marcha atrás.Pero este jueves hubo una reunión entre el jugador y parte de la comisión directiva. Según cuentan los que estuvieron presentes, fue una charla en buenos términos, positiva. Acordaron una reducción salarial debido a la pandemia, siempre y cuando no vuelva a repetirse lo del retraso en los pagos."Su continuidad está encaminada, quiere seguir", confiaron fuentes cercanas a la institución de Avellaneda. En los próximos días habrá otra reunión con Romero, que también es pretendido por Boca y River.Independiente recibió en las últimas horas una oferta del Dinamo Zagreb, de Croacia, por el central Alan Franco, la que será evaluada por la dirigencia.La institución croata "ofreció 2.800.000 dólares por el 65 por ciento del pase de Franco, más objetivos a cumplir con lo que podrían llegar a los 4.300.000 y así quedarse con el 90 por ciento del pase" apuntó una alta fuente del Rojo a Télam.