Silvio Romero se quiere ir del Rojo

Miércoles 15 de julio de 2020

Silvio Romero reconoció ayer que quiere irse del club por la “desgastada relación” con la dirigencia que “nunca cumplió” con su contrato.

“No me quiero quedar en un club en el que cada cuatro meses tengo que enviarle una carta documento porque no me pagan”, manifestó el cordobés Romero en declaraciones a TyC Sports.

El Chino, goleador y capitán del Rojo, también remarcó que desde el club tampoco desean su continuidad a pesar de tener contrato hasta 2021.