Silvio Romero se quedará en Independiente

Miércoles 12 de agosto de 2020

Finalmente, luego de una larga negociación infructuosa con Boca, el delantero Silvio Romero arregló su continuidad de palabra con Independiente y se presentó a entrenar en el retorno a la actividad con el club. Desde las redes sociales, el Rojo decidió celebrar la decisión del Chino con una imagen suya ingresando al predio de Villa Domínico en el primer día de regreso a las prácticas bajo las órdenes del entrenador, Lucas Pusineri. Así, después de que se conociera un último intento de parte de Independiente de lograr un trueque entre Romero y el atacante de Xeneize Ramón Ábila, en Boca decidieron no atender más los teléfonos y el Chino seguirá vistiendo los colores de la institución de Avellaneda por un tiempo más. En la primera semana de trabajo no estará el lateral derecho Fabricio Bustos, quien dio positivo de coronavirus en el test PCR del sábado. En tanto, el club cerró ayer la venta de Cecilio Domínguez, quien luego de conflictos económicos con la institución jugará la próxima temporada en Austin FC, equipo debutante de la edición 2020/21 de la liga de Estados Unidos,a cambio de U$S 4.000.000 por el 75% del pase.