Silvia Suller: “Estoy muy triste y sola”

Jueves 2 de abril de 2020

Los profesionales sugieren que se acompañe a las personas que están pasando la cuarentena solos en sus casas. Con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus, el gobierno extendió el aislamiento social obligatorio hasta el domingo 12 y quienes no tienen compañía necesitan mayor contención telefónica. Tal es el caso de Silvia Süller, quien vive sola en su departamento y no tiene contacto con su familia, salvo con su hermana Norma, con quien retomó el vínculo -hacia 27 años que no hablaban- luego de la muerte de su madre. “Estoy triste conmigo. No paro de llorar. El subconsciente te traiciona y te lleva al pasado. Mis padres murieron hace poquito y los extraño mucho. A mi hijo no lo veo hace 11 años...”, lamenta la actriz en diálogo con Teleshow sobre Cristian (29), fruto de su relación con Silvio Soldán y a quien vio por última vez -y solo por unos minutos- en el velatorio de su madre.

Silvia también es madre de Marilyn (32), y si bien con ella la relación es un poco más fluida -se crió con su abuela-, asegura que en los últimos días tampoco tuvo mucho contacto siquiera de manera telefónica. “Yo le escribo, pero no me contesta. Si vieras mi teléfono, le mando mensajes a todo el mundo pero nadie me responde”.

También destacó: “Soy muy ansiosa, le escribo y espero que me responda aunque sea después de una hora, pero ni siquiera. Me contesta muy poco”. Y recuerda que tampoco pudo ver a su nieto en su primer día de clases. “Le pedí una foto y me mandó una en la que el nene estaba de espaldas. ‘Muy linda la mochila, Marilyn, pero quiero verle la carita’”. Su hija está embarazada de siete meses, espera un varón y Silvia está feliz por la llegada de su nuevo nieto, aunque espera que para ese entonces la pandemia ya haya pasado. “Estoy muy triste por todo lo que está pasando en el mundo y en nuestro país”.