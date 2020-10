Silvia Suller acusada de estafar a una rotisería mendocina - El Territorio Misiones

Domingo 11 de octubre de 2020

En comunicación telefónica con Crónica TV, la dueña de una rotisería en Mendoza, Soledad, salió al aire para acusar a Silvia Süller de estafa. Según contó, habían acordado que la mediática iba a promocionar el negocio mediante un video en Instagram, que le fue pagado previamente. Sin embargo, Süller no cumplió con su compromiso laboral y aseguró que no lo hizo porque la chica “tiene cara de soberbia”.Por otro lado, la mendocina aseguró que tuvo que insistirle muchas veces para que realice el video, a pesar de ya haber hecho el depósito de dinero, la vedette la bloqueó de su celular y ya no pudo contactarla.Fue así como desde la producción del ciclo, llamaron a la rubia quien no dudó en salir al aire y con una sorprendente altanería dijo que no lo hizo porque la chica no le había caído bien. Además, sostuvo que eso era una promoción para ella y que a partir de ahora iba a tener muchos más pedidos de trabajo online.También aseguró que le devolvería el dinero depositado por Soledad en su momento.