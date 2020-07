Silvia Majdalani abre la serie de indagatorias por espionaje ilegal

Lunes 13 de julio de 2020

La subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Silvia Majdalani, deberá prestar hoy declaración indagatoria en la causa que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el 2018.Majdalani fue convocada a indagatoria por el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé tras el requerimiento formulado por los fiscales Cecilia Incardona y el fiscal Santiago Eyherabide.De igual manera, mañana será el turno del ex jefe de la AFI durante el gobierno macrista, Gustavo Arribas, quien está citado a indagatoria en ese mismo expediente.La presentación judicial de los ex funcionarios de Mauricio Macri tiene fecha de inicio, pero se desconoce cuándo será su cierre: se los investiga también por espionaje ilegal a dirigentes políticos, gremiales, sociales y religiosos; están imputados por la supuesta intrusión en 88 cuentas de correo electrónico de dirigentes políticos y periodistas y fueron denunciados también por el armado de fichas ideológicas de los periodistas acreditados a cubrir cumbres internacionales en la Argentina.Además, el nombre de Arribas aparece en la causa en la que se investigan las presiones de la mesa judicial de Cambiemos al Poder Judicial y ambos ex jefes de la AFI también están imputados por venta irregular de armas de la agencia.El horizonte se perfila más sombrío para la ex subdirectora de la central de espías, a quien varios ex agentes señalaron en distintos escenarios -Tribunales y el Congreso- como quien daba las órdenes para las tareas de espionaje sobre dirigentes políticos e incluso alguno sostuvo que pedía informes previos de cómo se iban desarrollando.El último viernes estaba citado a indagatoria en la causa de espionaje sobre el Instituto Patria el último jefe operacional de Contrainteligencia durante el gobierno de Macri, Martín Coste, quien se presentó junto a su abogado, pidió que se incorpore al expediente su declaración del 26 de junio ante la comisión bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia y se llevó copias de la causa para ampliar su indagatoria cuando la haya podido estudiar.Ante el Congreso, Coste había dicho que “el director general de Operaciones era la subdirectora” Majdalani, que los espías que se incorporaron a la AFI durante el gobierno de Macri “venían de personal político-partidario” y que cuando intentaba hacerles algún planteo, respondían “si tenés algún problema hablalo con el Señor Cinco o la Señora Ocho”.Majdalani y Arribas ya hicieron intentos por frenar la causa de Lomas argumentando que debía instruirse en Comodoro Py y que ya hubo un fallo de Marcelo Martínez de Giorgi absolviendo al dúo porque contaron con una orden judicial de Villena a raíz del G-20. Sin embargo, habría prueba suficiente de que la reunión de presidentes fue sólo una excusa para concretar el espionaje a oficialistas y opositores.