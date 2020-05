Siguen los cruces entre Bolsonaro y la Justicia

Viernes 1 de mayo de 2020

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, admitió ayer que en el país existe una “crisis institucional” con el Supremo Tribunal Federal (STF), el cual suspendió el nombramiento del jefe de la policía, y advirtió a sus adversarios que no permitirá ser convertido en un “pato manco” sin poder.

El mandatario consideró “política” la decisión del STF que el miércoles suspendió el nombramiento de su “amigo” Alexandre Ramagem como titular de la Policía Federal.

“Estoy molesto porque según mi parecer fue una decisión política. Yo respeto la Constitución, pero todo tiene un límite”, afirmó prácticamente a los gritos al dejar ayer la residencia oficial, el Palacio de Alvorada, en Brasilia.

“Yo aún no digerí la decisión del señor Alexandre de Moraes, no la digerí; no es esta la forma de tratar a un jefe del Ejecutivo contra quien no hay una sola acusación de corrupción”, aseveró Bolsonaro.

En su demanda ante el STF el PDT mencionó que el comisario Ramagem es amigo de la familia presidencial, en particular de Carlos Bolsonaro, hijo del gobernante, quien es investigado en la Justicia por su vinculación con una organización que envió “fake news” (noticias falsas).

Según ese recurso el mandatario violó el principio de la “impersonalidad” e incurrió en “abuso de poder”, entre otras transgresiones a la legislación y la Constitución.

Luego de sus críticas al juez De Moraes a primera hora de la mañana en Brasilia, Bolsonaro volvió a tratar el tema durante una visita a la ciudad de Porto Alegre, la más importante del sur brasileño.

“No voy a admitir ser un presidente ‘pato manco’, rehén de las decisiones de quien sea, se lo digo al señor Alexandre de Moraes. Esa decisión (impedir el nombramiento del comisario) es una afronta al presidente de la República”, disparó.