Siguen esperando por atención para el bebé que nació con un síndrome infrecuente

Miércoles 4 de marzo de 2020 | 13:04hs.

El 10 de marzo se cumplirán 6 meses que nació Máximo Salvador Krieger, el hijo de Belén Cáceres y Leandro Krieger de la localidad de Santa Ana. Desde ese día (10 de septiembre de 2019) una sala del hospital neonatal de la ciudad de Posadas se convirtió en el hogar de Máximo que nació con Pune Bely, un síndrome poco frecuente que afecta los órganos digestivos e intestino del pequeño, que a su vez, carece de pared abdominal (solo posee la piel) y a su vez hay una alta probabilidad que tenga también el síndrome de Berdón, afección que solo existen 230 casos en el mundo.





Máximo desde que nació no pudo alimentarse con leche materna ni otros alimentos sustitutos porque su aparato digestivo no tiene movimientos, no digiere lo que consume, por lo tanto es compensado con proteínas intravenosas las que, de acuerdo a los dichos de su madre Belén Cáceres, con el tiempo le puede afectar el hígado, pero la lucha sigue.





"Desde que nació no existe días en que no luchan por un lugar en un centro de mayor complejidad en Buenos Aires, la probabilidad de que lo acepten en el Garrahan ya se diluyó totalmente, dijo la madre, y agregó "Máximo está por cumplir 6 meses el 10 de marzo. Hace dos semanas los médicos de Posadas hicieron una videoconferencia con el Garraham, y ellos les dijeron que allá no lo pueden atender, que tienen que buscar en tres hospitales privados: el Italia, el Favaloro o el Sor María Ludovica de La Plata".





"Es triste no poder ir con él a casa a disfrutar de su crecimiento, del cada día con él, de igual manera quiero contarles que él es un bebé muy entusiasmado, lleno de fuerzas, esas fuerzas que se las transmitimos nosotros, su papá Leandro y yo, nuestra familia se reúne aquí con él a jugar y verlo crecer", relató conmovida Belén.