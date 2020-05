Sigue la búsqueda del ladrón que mató al cajero del Banco Nación

Lunes 25 de mayo de 2020

Los investigadores del crimen del cajero Germán Chávez Torres, asesinado hace cuatro meses en un robo a un Banco Nación de Isidro Casanova, determinaron que la banda que cometió el hecho estaba conformada por seis delincuentes, de los cuales dos están detenidos y los otros cuatro siguen prófugos, entre ellos el presunto autor material que ya fue identificado y se encuentra con pedido de captura internacional.En tanto, cuatro personas, entre ellas una agente de la Policía de la Ciudad, fueron detenidas por encubrimiento ya que se las acusa de haber ayudado a escapar a uno de los sospechosos,Según detalló el portal de noticias Télam, el principal acusado, Alberto Manuel Freijo (39), apodado “Aceite” o “Aceituna”, tiene un pedido de captura internacional por orden del juez federal de Morón, Néstor Barral.El magistrado le pidió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que ofrezca una recompensa para dar con su paradero que podría ser anunciada en los próximos días.“Hay que destacar el trabajo del juez y de su equipo por el ahínco que le pusieron a la investigación para desbaratar a esta organización criminal”, dijo el abogado Gabriel Iezzi, quien representa a la Asociación Bancaria, aceptada en la causa como “amicus curiae”.Durante los casi cuatro meses de instrucción, Lucas Fernando Delgado (26) y Norberto Manuel “Luter” Salinas (48) fueron detenidos como dos de los presuntos integrantes de la banda que participaron activamente del asalto.Ellos quedaron acusados como coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por ser cometido con alevosía y criminis causae; robo agravado en su escala punitiva por haberse cometido con arma de fuego, en poblado y en banda” y continúan con prisión preventiva.En la causa también permanecen detenidos la agente de la Policía de la Ciudad Solange Estefanía Díaz (35), su novio Sergio Nicolás Poggi (25), Alejandra Francisca Carnevale (49) y Ayelén Analía González (27).A estas cuatro personas, el juez Barral les atribuyó el delito de “encubrimiento bajo la modalidad favorecimiento personal, agravado por resultar el hecho precedente un delito especialmente grave -homicidio con alevosía y criminis causa y robo agravado”.Actualmente, el expediente se encuentra en la Cámara Federal de San Martín tras la apelación de las defensas de los seis detenidos a su procesamiento con prisión preventivaEl crimen de Chávez (31), quien además de trabajar como cajero era bajista en una banda de heavy metal y jugador de eSports, ocurrió minutos después de las 10 del 31 de enero en la sucursal del Banco Nación ubicada en Roma 3271, de Isidro Casanova, partido de La Matanza.Según el procesamiento, ese día Delgado, Salinas, “Aceite” y dos cómplices que todavía no fueron identificados ingresaron a la entidad con el rostro y manos cubiertas, portando armas largas y pistolas con las que amenazaron a los empleados del mostrador de atención al público.“Mario Germán Chávez Torres se hallaba en ese momento en la caja número 1 y, cuando el imputado Salinas sustraía el dinero, se le tiró encima con su cuerpo y comenzó un forcejeo”, determinó el magistrado.Ante esa situación, los investigadores establecieron que “a los fines de no frustrar los resultados del ilícito, el sujeto que se identificaría como “Aceite o Aceituna”, sin mediar reparo alguno, efectuó cuanto menos cinco disparos con el arma que portaba, de los cuales uno impactó en la pierna de su cómplice Salinas y los otros dos fueron directamente al cuerpo del cajero Chávez Torres, produciéndole inmediatamente su muerte”.Durante el robo, los delincuentes se apoderaron de 191.360 pesos y salieron corriendo, pero en la fuga se tirotearon con un efectivo de la Policía Federal que se hallaba realizando un trámite en el cajero automático.Los ladrones huyeron en un Renault Fluence robado que los esperaba sobre la calle Roma, pero minutos después lo abandonaron para continuar el escape en una Volkswagen Suran también con pedido de secuestro y que habían dejado estacionada a pocas cuadras del banco.Según las fuentes, las cámaras de seguridad de la sucursal y los testimonios permitieron identificar a Salinas, a Delgado y al prófugo Freijo.Además, los presuntos encubridores fueron apresados tras haber determinado que la agente de la Policía de la Ciudad es la prima de “Luter”, quien luego del hecho fue herido a la casa de la mujer en la localidad bonaerense de Villegas, y ella no lo denunció a sus superiores.“Los imputados Díaz, Poggi, Carnevale y González, cuanto menos desde 31 de enero de 2020 hasta el 2 de febrero, sabiendo que Norberto Salinas había intervenido horas antes, en el robo a la sucursal Isidro Casanova del Banco de la Nación Argentina donde habían matado al cajero y que se encontraba gravemente herido, lo ayudaron a eludir de la justicia”, sostuvo el juez.