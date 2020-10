Sigue grave la mujer apuñalada por su ex en una casa de Itaembé Guazú - El Territorio Misiones

Martes 13 de octubre de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

A pocas horas del intento de femicidio ocurrido en el barrio Itaembé Guazú de la capital provincial, el estado de salud de Carolina (29) seguía siendo delicado ayer por la noche.Según trascendió por fuentes ligadas al caso, la mujer que fue atacada el domingo a la siesta dentro de su vivienda por su ex pareja de 60 años, quien además habría intentado herir al actual novio de la víctima, continúa con pronóstico reservado en el hospital Ramón Madariaga.Como informó en la víspera este matutino, luego del lamentable ataque, los médicos tuvieron que realizar una cirugía de urgencia y un drenaje para evitar que ingrese sangre en uno de los pulmones de la mujer.Además, los estudios médicos arrojaron que la lesión punzocortante que recibió Carolina fue de dos centímetros, en la zona derecha del pecho y en cercanías a la clavícula.Y confirmaron que el arma utilizada fue un cuchillo de importantes dimensiones que los investigadores policiales incautaron en la casa de Carolina y que fue despojada al atacante por el novio de Carolina. Todo esto en medio de un intenso forcejeo que ambos mantuvieron en el living de la propiedad.Por otro lado, se espera que Jorge Carlos L. (60) sea trasladado mañana al edificio del Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, para la correspondiente audiencia indagatoria.Frente al magistrado deberá responder por el ataque a su ex pareja, de quien llevaba ya varios meses separado.Por si fuera poco, se supo que el sexagenario tenía prohibido tener contacto con Carolina debido a una medida cautelar que la víctima había solicitado hacía varias semanas ante la Policía a raíz de las reiteradas amenazas que recibía de parte del detenido.En base a lo que se reconstruyó hasta el momento en la pesquisa, se sabe que Jorge Carlos (60) llegó cerca de las 14 del domingo hasta la vivienda de Carolina, sobre calle Las Bromelias con la única intención de atacar a la dueña de casa y luego quitarse la vida.Todo esto de acuerdo al aporte de varios testigos, entre ellos Amelia Balmaceda (57), madre de Carolina y que horas antes llegó hasta el inmueble para compartir el habitual almuerzo de los domingos.Según el aporte de la testigo, su ex yerno “entró por la casa del fondo, más allá de que tenía restricción de acercamiento. Entró con un cuchillo y vino a matarla y a matarse él. Nosotros recién habíamos terminado de comer, yo justo antes me había ido a la pieza y quedó mi hija, un muchacho amigo y la pareja de mi hija. Justo en ese momento ella estaba sacándose selfies en el sillón cuando él entró”.Y recordó que el hombre “quería atacar a los dos, pero él (en relación al novio de Carolina) no resultó lesionado porque agarró y le apretujó al tipo, sino él iba a seguir hincando al que venía. No hicieron otra cosa más que pegarle y pegarle porque no quería soltar el cuchillo”.Al momento del ataque, Carolina estaba sentada en un sillón cerca de la puerta principal de la casa, junto a un amigo de la familia y su actual pareja. Hacía pocos minutos habían terminado de comer y a excepción de sus dos hijos de 5 y 7 años que estaban jugando en el patio y su mamá que se había ido a recostar a una de las habitaciones, los dos muchachos que la acompañaban ese día presenciaron el ataque.Amalia dijo además que una vez despojado del cuchillo, el agresor corrió hasta llegar a la otra esquina. Incluso buscó refugio en la vivienda de un vecino, aunque a los pocos minutos fue expulsado y reducido a golpes de puño y patadas por un grupo de personas que enterados de lo sucedido intercedieron para evitar que escapara.Finalmente, el sexagenario fue trasladado hasta la comisaría Decimonovena en donde fue asistido por el médico policial debido a la gran cantidad de excoriaciones y lesiones que registraba en distintas partes del cuerpo. Incluso trascendió que habría perdido dos dientes a causa de ello.