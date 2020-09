Sigue en boxes - El Territorio Misiones

Martes 1 de septiembre de 2020

A partir de ahora será barajar y dar de nuevo, ya que el automovilismo nacional sigue en boxes.





Opinión El automovilismo provincial debe empezar antes que el nacional Por Pablo Lizarraga plizarraga@elterritorio.com.ar El nuevo no (ahora de Rafaela) al Turismo de Carretera demostró una vez más que la vuelta del automovilismo nacional está cada vez más lejos.



Desde hace varias semanas que las autoridades de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (Femad) y las autoridades del Ministerio de Deportes afirman que “esta el visto bueno para volver a competir”, pero el visto bueno se encuentra atado “al regreso del automovilismo nacional”.



Ante el nuevo retrao, el segundo en menos de 15 días, creo que habría que cambiar la postura y fijar ya un calendario para el automovilismo provincial, independientemente de lo que pase a nivel nacional, para terminar con la incertidumbre creada a nivel local luego del anuncio realizado por la Femad hace 15 días.



Es que cada día que pasa queda demostrado que el contexto nacional es desfavorable para la vuelta de las competencias de automovilismo nacional. Además, los pilotos misioneros que corren esas categorías saben que deberán hacer cuarentena una vez que regresen de las competencias, por lo que la mayoría desistiría de correr afuera si hoy se habilitara y ven con buenos ojos correr a nivel local hasta tener un panorama más claro del automovilismo nacional.



La base del regreso de zonal se sostiene en que la situación epidemiológica de Misiones es muy diferente a cualquier provincia Argentina: lleva 15 días sin nuevos casos de Covid-19. El gobierno nacional ya dispuso, a través de un DNU, que el automovilismo queda exceptuado y puede volver a competir y que cada distrito será independiente de resolver o no la implementación.



Además, los protocolos que se aprobaron para entrenar se respetan en los autódromos de Misiones y tanto los directivos como los deportistas misioneros entendieron que debe cuidarse y que es la única forma de volver a competir. Ese ejercicio del protocolo usado en las pruebas, que lleva más de tres meses (se aprobó el 28 de mayo) debe potenciarse y empezar a implementar el ‘Protocolo de competencia’, que ya tiene el visto bueno de las autoridades provincial, tanto sanitarias como deportivas. La vuelta de la competencia local permitiría al personas de los clubes de Posadas (ACM) y Oberá (ACO) a estar entrenados para en el futuro, mediano o largo plazo, recibir a las categorías nacional con todos los protocolos, ya que está visto que el Covid-19 seguirá, por un buen tiempo, trastocando nuestras vidas y los deportes a nivel nacional. Los pilotos que corren a nivel nacionales aportarían toda su experiencia en el provincial y mejorarían el espectáculo y la competencia del Misionero de Pista o del Karting. Qué deportista local no quiere tener competencia con piloto o deportista que tiene experiencia nacional.



Por último, lo que pase en el automovilismo provincial puede ser modelo para implementarlo en otros deportes locales, que mueven mucho menos competidores y estructura, ya que en algún momento se van a tener que ir habilitando los distintos deportes. Misiones demostró su autonomía en la toma de decisiones durante toda la pandemia y los números indican que le fue muy bien. El deporte misionero debería seguir con esa misma filosofía, pensando en la nueva normalidad y en la vida pospandemia.

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) brindó ayer un comunicado en el que confirma que no habrá carrera este fin de semana en el autódromo de Rafaela en Santa Fe.Si bien el domingo Hugo Mazzacane, presidente de la ACTC, había anunciado la vuelta del Turismo Carretera en el Autódromo Ciudad de Rafaela, lo que generó mucha ilusión en el ambiente del automovilismo, ayer se confirmó una nueva postergación, al encontrar una negativa en las autoridades municipales de Rafaela.No habrá carrera este fin de semana en el veloz trazado santafesino por “razones de seguridad sanitaria”, según explicó la propia entidad en un comunicado emitido en su web oficial.“Este lunes se mantuvo una reunión de trabajo entre representantes del gobierno de la provincia de Santa Fe, el municipio de Rafaela, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y la Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela. En dicho encuentro se acordó que por razones de seguridad sanitaria el evento deportivo se postergue”, explicó la ACTC en un comunicado oficial.“Recordemos que en las últimas horas aumentaron los casos de Covid-19 y no están dadas las condiciones para que la competencia se realice en lo inmediato en la localidad santafesina. Descontamos la buena voluntad y la disposición de todas las partes para que la carrera se realice en cuanto la situación sea óptima, haciendo constar que la ACTC tenía previsto tomar todos los recaudos para no entrar en contacto con los vecinos y vecinas de la ciudad de Rafaela, además de poseer un protocolo autorizado por el Ministerio de Salud de La Nación y el Comité Ejecutivo de la Asociación Corredores Turismo Carretera”, finalizó el comunicado.Adrián Sanmartino, presidente de la Subcomisión de Automovilismo de Rafaela, confirmó a Carburando.com que el TC no correrá en el trazado rafaelino el domingo.“Nosotros veníamos de más de cien días sin tener casos de Coronavirus y en esta última semana ya detectamos mucho más casos y creo que con buen criterio se tomó la decisión de no hacer la carrera. El motivo principal es el Covid–19, se coordinó para seguir trabajando en conjunto para traer a la categoría nuevamente a Rafaela”, explicó Sanmartino.