Sigue el conflicto y falta de pago a los choferes de colectivos en Oberá - El Territorio Misiones

Jueves 17 de septiembre de 2020 | 09:50hs.

En la jornada de este jueves, Oberá amaneció sin el servicio del transporte urbano de pasajeros, debido a la decisión de cortar el servicio y mantenerse en asamblea permanente, ante la falta de pagos en los sueldos de los trabajadores del volante.Habían anunciado desde el gremio que los representa que esperaban se salde el sueldo completo del mes de agosto y como no sucedió, decidieron hacer asamblea permanente y no brindar el servicio, perjudicando a los usuarios desde muy temprano, quienes ocupan los colectivos para ir a trabajar.Un empleado de la empresa Capital del Monte, comentó a medios de prensa de Oberá que la medida se iba a endurecer, “hasta que no nos depositen el sueldo, no salimos a las calles”, es así que hoy están en asamblea por tiempo indeterminado por lo que Oberá permanece nuevamente sin el servicio de transporte urbano de pasajeros.Le denominan asamblea para no decir paro, por temas legales que tiene unos trámites previos avisados con anterioridad. Sin embargo los colectivos no salieron de la empresa.Los choferes se encuentran todos en la empresa, ubicada por calle Jujuy, a la espera de tener una respuesta favorable por parte de los propietarios de CDM, mientras tanto la ciudad rehén de esta situación no tendrá el servicio de transporte.