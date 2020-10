Sigue el calor y hubo incendios en toda la provincia - El Territorio Misiones

Viernes 2 de octubre de 2020

“Ante la presencia de los primeros síntomas hay que trasladar al afectado a la sombra, refrescarlo y ofrecerle agua. Si se mantienen se debe asistir a la guardia de emergencia”, expresaron.



El calor no da tregua y ayer volvió a ser otra jornada de altas temperaturas en toda la región, que además se cubrió de un denso humo. A las 12.57 la Oficina de Prevención de Riesgos ante Fenómenos Naturales (Opad) registró 41.1° en Posadas en un jueves sofocante.Pero la gran preocupación es lo que sucede en materia de incendios, más aún si se tiene en cuenta que toda la provincia atraviesa una fuerte sequía.“En Misiones el índice de riesgo de incendios es extremo. Está totalmente prohibida la quema, no existe quema controlada en esta situación. Todo fuego que se manifiesta es ilegal en este contexto que estamos viviendo”, aseveró Luis Chemes, titular del Plan Manejo del Fuego, en diálogo con el programa Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7“La situación es crítica en la región y también en todo el país. El déficit hídrico se va a mantener y en caso de llover no será lo suficiente para atenuar sustancialmente esta situación”, agregó alarmado.En la misma línea, Waldemar Laumann, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios, señaló que “hay gente que usa la quema para limpiar las tierras para luego plantar y no tiene en cuenta las consecuencias que puede traer, más aún en la actual situación. Además están los que queman desechos”.Y remarcó que en los últimos días se triplicaron las salidas de los bomberos de los diferentes cuarteles voluntarios en toda la provincia.En Montecarlo, tienen un promedio de diez salidas diarias por incendios en distintos lugares, la mayoría por negligencia.Por otra parte, los Bomberos Voluntarios de El Alcázar tienen alrededor de cuatro salidas diarias, “todos son incendios forestales, gente que hace rozado para después plantar”, explicaron.En Puerto Rico el fuego no da respiro a los bomberos. La zona del Monte Seguín se convirtió en la última semana en una constante de llamas y destrucción del área protegida. En la tarde de ayer trabajaron más de tres horas para apagar el incendio forestal y luego debieron trasladarse hasta Colonia Mbopicuá, donde también hubo un incendio de pastizales. Luego otro foco ígneo los convocó en el Parque Ecoturístico Municipal.En Posadas el municipio dispuso que se activen todos los mecanismos necesarios para garantizar el resguardo de la población y el cuidado de la biodiversidad. Sin embargo, a pesar de la prohibición, se detectaron quemas activas en el Área de Recursos Ambientales Zaimán. Una de ellas ocurrió ayer en cercanías al barrio A4, mientras promotores ambientales realizaban tareas de concientización sobre el uso indebido del fuego. El siniestro se inició de manera intencional por un vecino que intentó quemar basura y malezas en un espacio verde ubicado sobre la calle 178 A. Hubo otra quema en la zona del aeropuerto. Y yerbales se destruyeron por completo en Gobernador Roca y Oberá.Un drama con la llegada de las altas temperaturas son los cortes de luz. Ayer en Posadas hubo interrupción del servicio en los barrios Luis Piedrabuena y Los Paraísos, Parque Industrial y el centro y en Garupá, en Don Santiago y Villalonga.En Montecarlo, cuando la temperatura marcó 42° hubo cortes del suministro en el área de concesión de la Cooperativa Eléctrica. “En la tarde del jueves se registraron al menos cinco cortes por problemas en líneas de la zona urbana y en la subestación Caraguatay por lo que Montecarlo, El Alcázar y Caraguatay quedaron sin el servicio”, explicaron.También quedó fuera de servicio por varias horas la línea de 33 KV que va desde Eldorado a Montecarlo.A las altas temperaturas se le suma la generación de energía que proviene de la represa Urugua-í, que se ve afectada por la baja del caudal a raíz de la sequía.En Iguazú, desde el pasado sábado los cortes en el suministro de energía eléctrica afectan a diferentes barrios. Según se pudo establecer, se registraron problemas en las diferentes líneas que abastecen diferentes zonas de la ciudad. Denuncian los vecinos que los cortes también generan problemas en el suministro de agua por la imposibilidad de bombear.Ante este panorama, Chemes instó a respetar el marco legal vigente dado el alto índice de peligrosidad de incendio. “Los recaudos deben ser totales, está en cada uno de nosotros asumir la responsabilidad para evitar lo que está ocurriendo en otras provincias”, apuntó.Por último comentó que el avión hidrante -que aporta Nación- que estaba en la base Apóstoles fue cedido momentáneamente a Ituzaingó para combatir los incendios en Corrientes.Aunque todavía no están habilitadas las playas, en la capital misionera varios eligieron refrescarse al menos unos minutos en la zona de la bahía El Brete o en Miguel Lanús.En esa línea desde el Hospital Madariaga emitieron recomendaciones ante la ola de calor que seguirá al menos hasta hoy para evitar problemas en la salud.“El golpe de calor puede presentarse con la presencia de algunos o todos estos síntomas: temperatura corporal elevada, alteración del estado de la conciencia, presencia de sudoración, piel caliente y enrojecida, trastornos digestivos (náuseas, vómitos), frecuencia cardíaca acelerada y dolor de cabeza”, explicaron.Y aconsejaron para prevenirlos evitar comidas abundantes, bebidas alcohólicas y azucaradas, no exponerse al sol en horas centrales del día, aumentar el consumo de agua, frutas y verduras y usar ropa livianas, preferentemente de algodón y clara, sombreros o gorras reducir la actividad física, usar protectores solares, con factor de protección de 15 o más y renovar periódicamente la protección ante el contacto con el agua o transpiración.