“Sigo en Boca hasta diciembre”

Sábado 27 de junio de 2020

Carlos Tevez anunció ayer que continuará en Boca hasta diciembre próximo y que su nuevo contrato será donado con fines benéficos, al tiempo que aclaró que no permitirá que le “falten el respeto” en relación a los dichos de los ex futbolistas y actuales dirigentes Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, quienes lo trataron de “ex jugador”.El Apache tomó esa decisión como gesto solidario ante el “difícil momento” que vive la población argentina por la pandemia de coronavirus y para no entrar en tensiones económicas con la dirigencia del club.“Esto es una negociación y cada uno tiene una postura, me parece bien. Voy a seguir en Boca hasta diciembre y voy a donar todo mi contrato y la prima a una entidad sin fines de lucro”, afirmó en diálogo con radio La Red.Tevez, de 36 años, admitió que desea “otra chance de jugar la Copa Libertadores”, lo que podría forzar la extensión de su vínculo unos meses más de acuerdo con el momento de la reanudación del torneo continental que fue suspendido en la segunda fecha de la fase de grupos por la emergencia sanitaria mundial.“Lo decidimos entre todos, con mi esposa, mis hijos, mi representante, mi hermano. Vemos la realidad, tenemos gente que hace ollas populares y nos parece lo más justo”, entendió.El capitán xeneize explicó que “ahora hay que esperar la respuesta de Boca” sobre su nueva postura en la mesa de diálogo y contó que una vez terminado el siguiente contrato analizará “qué hacer” con su carrera, sin descartar la chance de volver a vestir la camiseta del “Corinthians (Brasil) o West Ham (Inglaterra)”.Aunque después aclaró: “Se puede estirar mi carrera en Boca, tenemos que esperar que termine la Libertadores y luego sentarnos para ver qué es lo mejor, qué es lo más sano. Mi continuidad no depende de ganar la Libertadores”.Boca le había ofrecido a Tevez un contrato por un año a partir del próximo 30 de junio de un monto muy inferior al que ganaba en el período del ex presidente Daniel Angelici, que además incluía varios premios por objetivos deportivos.Las charlas para la renovación -dijo- “las llevan Jorge (Bermúndez), Raúl (Cascini) y ‘El Chelo’ (Delgado) -integrantes del Departamento de Fútbol Profesional- con Adrián (Rouco, su representante)”.“Con Román (Riquelme) la última vez que hablé fue cuando me felicitó por el campeonato, en marzo. Estamos bien así, yo no lo quiero molestar a él y él no me quiere molestar a mí. Vamos juntos los dos, queremos ganar la Libertadores, lo que todos los hinchas quieren, es nuestro sueño y trataremos de lograrlo juntos” agregó.En cuarentena en su campo de la ciudad bonaerense de Maipú, Tevez admitió que le molestó cuando se enteró que tanto Bermúdez como Cascini habían referido a él como “un ex jugador” cuando volvió del fútbol de China a principios de 2018.Tevez fue una de las figuras en los últimos siete partidos de este año para que Boca pueda lograr la Superliga y convirtió el gol que le dio el titulo. En el club de que es hincha, el Apache logró 10 títulos oficiales, entre ellos una Copa Libertadores y una Copa Intercontinental; jugó 246 partidos y convirtió 85 goles.