Sigman, un apasionado en innovar y generar cambios

Viernes 14 de agosto de 2020

En otra parte de la entrevista, Sigman aseguró que hay mucha confianza en que la vacuna de Oxford funcione sin efectos adversos para la salud humana. “Los efectos adversos prácticamente están descartados. Se hicieron estudios de seguridad con 1100 personas. Es una tecnología muy moderna. Tengo mucha ilusión de que sea efectiva”, manifestó.





Perfíl Hugo Sigman

Empresario

Nació en Buenos Aires el 1 de enero de 1944.Es doctor en medicina desde 1969. Más adelante se graduó en la Escuela de Psicología Social.



En 1976 se trasladó a España donde trabajó en el servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico de Barcelona.



1978 fundó el grupo químico farmacéutico Chemo junto a su esposa Silvia Gold. Con el tiempo desarrolló tres empresas vinculadas al desarrollo del sector farmaceútico.



En 1998 inició actividades agrícolas y forestales en diferentes lugares de la Argentina, centradas en el mejoramiento genético y la producción sostenible, con la empresas Garruchos, dedicada a la agricultura y la ganadería; Pomera, empresa forestal y la Cabaña Los Murmullos, una estancia de cría de ganado.Sigman también es accionista de Bioceres, una empresa argentina de biotecnología centrada en la producción agrícola.



En 2011 cofundó la Cámara Argentina de Biotecnología con el objetivo de fortalecer la política de colaboración público-privada en biotecnología.K&S Films, compañía cinematográfica fundada por Oscar Kramer y Sigman produjo películas relevantes para la escena argentina e internacional con títulos como Kamchatka, El perro, El último Elvis, Séptimo piso y Relatos salvajes.



2015 Premio al Empresario del Año otorgado por la empresa consultora EY (Ernst & Young) de Argentina. Hoy, se destaca por sus proyectos para el combate del Covid 19; entre ellos, el desarrollo del suero equino hiperinmune y por ser elegido con su laboratorio Mabxiencie para la elaboración de la vacuna de Oxford en Argentina.

Buena relación con Alberto

Hugo Sigman es un empresario argentino que siempre se mostró dispuesto a nuevos desafíos. Esta vez el dueño del Grupo Insud pone a disposición su laboratorio Mabxience para producir la vacuna para prevenir el coronavirus, como sueña el mundo. La misión de Sigman a través de su laboratorio es fabricar el principio activo de la vacuna junto a su par mexicano, el laboratorio Liomont. Este fue el pedido realizado por la empresa mexicana AstraZeneca, para producir la vacuna de Oxford, en Garín, en el partido de Escobar en Buenos Aires.



El lugar donde se producirá la vacuna contra el Covid-19 fue utilizado en una similar dificultad que presentaba el país ante la gripe aviar ya que había déficit de alcohol en gel, barbijos y vacunas. Propuso -entonces- una solución en 2009, a Juan Manzur quien era por esos días, ministro de Salud de Cristina Fernández. Pidió asociarse con Novartis para tener en la Argentina la licencia suiza de fabricar la vacuna contra la gripe, que se importaba. Fue cuando invirtió en la planta de Garín, que ahora será utilizada para fabricar la vacuna de Oxford.



Quienes siguieron toda su carrera empresaria destacan esta relación con Manzur, ahora gobernador de Tucumán, pero además aquella buena relación que mantuvo con Néstor Kirchner y de allí, además, lo conoció a Alberto Fernández y lo felicitaría cuando el actual presidente asumió el cargo; lo hizo desde España, donde este empresario, pero psiquiatra de profesión, tiene además las plantas de medicinas, uno de los grandes ingresos para sus empresas.



Como a muchos emprendedores, durante la administración de Cambiemos le fue mal, revelan diversas crónicas periodísticas, salvo la actividad agraria. Fundamentalmente porque la administración del ex presidente Mauricio Macri, había librado una dura batalla contra los laboratorios nacionales. En la actualidad, afirman que Sigman aprecia la apertura al diálogo demostrado por Alberto Fernández.



Hugo Sigman (76) se vincula desde hace dos días automáticamente al desarrollo de la vacuna contra el Covid 19 en la Argentina. Pero desde hace algunos años, este médico, empresario e inversor se destaca por su participación variada e innovadora en el mundo empresario nacional. En agosto de 2017 presentó en sociedad desde Gobernador Virasoro (Corrientes) la planta generadora de energía a partir de biomasa forestal (Fresa) más importante del país. Con anterioridad, se destacaba entre sus empresas del Grupo Insud a la agropecuaria Garruchos y la forestal Pomera maderas con fuerte presencia regional en el NEA. También al hotel Puerto Valle en Ituzaingó frente al ingreso de los Esteros del Iberá.En el caso de la firma Fuentes Renovables de Energía SA (Fresa) que está ubicada sobre la ruta 14 en el kilómetro 759 de Virasoro, es la primera en instalarse en Corrientes y se estimó que desde su comienzo hasta que empiece a generar energía supondrá una inversión de alrededor de 60 millones de dólares. Hoy la planta aguarda la autorización del gobierno nacional para empezar a aportar energía al sistema interconectado nacional.“Cuando la planta esté en funcionamiento, van a ingresar entre 55 y 50 camiones por día (cargados con chips de pino o eucalipto). Eso va a implicar que van a ser necesarios garajes, muchos más mecánicos y la planta va a requerir mantenimiento, con lo cual va a hacer falta mucho personal capacitado para trabajar”, estimó Sigman en su discurso inaugural. También auguró que los biocombustibles demandarían en los próximos años una gran cantidad de expertos para la generación de nuevas tecnologías asociadas que vienen creciendo según anticipó “a pasos agigantados”.No se puede obviar sus inicios con empresas del sector químico y farmacéutico con las empresas Chemo, Insud Pharma, Mabxience, Exeltis. El grupo de Sigman también contiene empresas culturales con Le Monde Diplomatique, Capital Intelectual, KyS Films donde produjo películas como Relatos Salvajes o la última, la Odisea de los Giles.Insud es un acrónomimo de los tres valores que rigen todas sus empresas: innovación, sustentabilidad y desarrollo.En una entrevista concedida ayer al periodista Marcelo Longobardi en radio Mitre, Sigman confirmó que una planta de su compañía Mabxience ya comenzó a producir la dosis de la vacuna contra el coronavirus. Contó que podría estar lista en diciembre o enero y aclaró que ningún gobierno intervino en las negociaciones.Esto comienza con una investigación de la Universidad de Oxford, que es un grupo científico que trabaja con una tecnología que consiste en clonar virus de chimpancé, a la cual le otorgan funciones que el virus no tenía. Cuando se produce la pandemia, ellos -en referencia a Oxford- tenían la experiencia de trabajar con esa técnica, lo aplican al Covid-19 y desarrollan una tecnología para fabricar la vacuna Covid-19.Después se asocian con el laboratorio internacional AstraZeneca con el requisito que una vez desarrollada la vacuna tenga un valor accesible.AstraZeneca no tiene fábrica para producir la vacuna, entonces se contactó con nosotros hace varios meses y con la fundación de Carlos Slim y con un laboratorio mexicano de una familia amiga nuestra, Liomont, y nos piden que fabriquemos la vacuna con una característica especial: que iniciemos la producción a riesgo.El laboratorio nos eligió porque entendió que la mejor fábrica que había en la región era la nuestra. Hicieron inspecciones, consideraciones tecnológicas y corroboraron que nosotros tenemos la experiencia y las instalaciones adecuadas.La vacuna ya pasó las fases 1 y 2, primero con animales y luego con seres humanos. Se analizó su seguridad, que no sea nociva. Ahora en fase 3 se prueba si es efectiva. Una vez terminados los estudios, no hay que esperar. AstraZeneca pidió que las compañías trabajen a riesgo: si se aprueba la vacuna, se va vender; si no se aprueba, se tira.Eso es exactamente lo que está sucediendo. Vamos a producir la vacuna a riesgo. La aprobación para sí o para no, va a estar en el mes de diciembre o enero y nosotros vamos a empezar a producir la vacuna ahora. Vamos a producir un mínimo de 150 millones de dosis -máximo de 250 millones- para toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, que tiene otro convenio. La financiación de esto proviene de la Fundación Slim, el laboratorio Liomont y de nosotros mismos. Si se aprueba, venderemos; si no, se tendrá que destruir.