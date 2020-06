Siete bebés se contagiaron en Luján

Jueves 11 de junio de 2020 | 09:00hs.





De hecho, el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof aseguró el miércoles que la provincia "entrará en una etapa de revisión" luego de quedar al borde de los 10 mil casos en total.

El intendente de Luján, Leonardo Boto, informó que 12 vecinos de diversos barrios de la ciudad se contagiaron coronavirus en las últimas horas. El jefe comunal aseguró que alguno de los infectados eran menores de edad: siete son bebés.La Secretaría de Salud detalló que se trata de una beba de 3 meses, otra de cuatro meses y una de un año, internadas en el Hospital Nuestra Señora de Luján. También hay una nena de 4 meses, otro chiquito de 6 meses, uno de año y otro de dos años, que tienen aislamiento domiciliario."Estos casos se distribuyeron en todos los barrios, no hay un foco, no podemos aislarlos. Hay una gran cantidad de menores contagiados", expresó Boto."Esperamos un crecimiento para los próximos días. Lo que le sucede a Luján es lo mismo que le ocurre a ciudades vecinas en el Área Metropolitana de Buenos Aires", agregó.El intendente consideró que los nuevos casos, especialmente la aceleración de esos contagios, sugiere que la Argentina transita el "tan famoso pico de la pandemia".Los casos, 60 en total, causaron preocupación en la ciudad. Una vecina contó en TN: "El lunes nació una beba de la familia. Fui al hospital a conocerla. Las enfermeras tenían barbijos comunes, no tenían otra protección. Esta beba fue dada de alta, sin problemas, pero quiero que el intendente acondicione el hospital como corresponde y que les mande insumos al personal".