“Siempre le provocaban con las motos, pero no es nada seguro” - El Territorio Misiones

Miércoles 30 de septiembre de 2020

La investigación por el asesinato de José “Neri” Peters (62) en San Vicente sumó dos nuevos sospechosos, aunque aún no están del todo claras las circunstancias y el móvil del crimen. Paralelamente a ello, ayer por la mañana sus restos fueron sepultados por familiares y cercanos, en una jornada de mucho dolor en la localidad.Los nuevos implicados son Facundo L. (21) y Diego B. (38), quienes fueron aprehendidos por los investigadores de la Unidad Regional VIII.Según pudo saber este medio, el primero fue señalado por uno de los hijos de Peters, en razón a los conflictos por el ruido de motos ya expresados, mientras que el otro fue uno de los tantos testimonios que se levantaron en la víctima, aunque no trascendieron las sospechas sobre él.De esta manera, la cifra de detenidos asciende a cuatro, ya que en la jornada del lunes fueron apresados los hermanos Facundo M. (19) y Damián M. (22). Todos están a disposición del Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, presidido por el juez Gerardo Casco.Quien atendió a El Territorio ayer fue Fabiano Peters (38), uno de los hijos de la víctima. El hombre relató cómo fueron los momentos previos al crimen y expresó las cuestiones que aún no le cierran sobre lo ocurrido. Destacó el hecho de que su padre al parecer estaba sentado en el asiento del acompañante de su auto.Al salir del sepelio, Fabiano remarcó el acompañamiento y el cariño en estos momentos tan dolorosos y en comunicación telefónica con el programa Acá te lo Contamos de Radioactiva 100.7 expresó que hay mucha indignación con la muerte, al tiempo que admitió que “no se sabe qué pasó. Estamos totalmente mal parados, no sabemos de dónde viene lo que sucedió”.“Él -en referencia a su padre- no tenía problemas con nadie, era una excelente persona, se llevaba con todo el mundo. Era muy colaborador, si necesitabas de él podría estar lloviendo, lo que sea, siempre estaba dispuesto a todo”, agregó.También desplegó, aunque con cautela, una de las líneas investigativas que más fuerza ha tomado con el correr de las horas: “Tenía problemas con pendejadas, drogadictos que andaban en motos. Siempre le provocaban con las motos, sospechamos que puede ser de ahí, pero no es nada seguro. No tenemos esa hipótesis confirmada”.Respecto de eso, sobre los detenidos hasta ayer no tenía mayores novedades y referencias, debido a que por las gestiones propias de la despedida de su padre y su luto aún no se habían acercado a la comisaría a hablar con las autoridades policiales al frente de la pesquisa.El entrevistado contó que fue un vecino quien vio a su padre al costado de su Chevrolet Aveo, sobre el kilómetro 37 de la ruta provincial 13 el domingo por la noche y entonces fue hasta su casa a avisarle a su madre. Luego de ello, un primo de 15 años que vive en la misma morada desde el año de vida salió en medio de la noche en la bicicleta, pero al llegar al lugar Peters ya estaba sin vida.Sobre los momentos anteriores al crimen, contó que por problemas del suministro de energía su padre había ido hasta su cooperativa a prender el grupo electrógeno y controlar los animales. Luego volvió a apagar y conectar la luz eléctrica y salió una tercera vez en su auto. Al parecer, allí ya llevó un machete.“El sobrino dijo que llegó a casa, agarró el auto y salió tranquilo nomás. Todos pensaron que llegó la cooperativa, pero no apareció más. Mi mamá se empezó a preocupar y le empezó a llamar, no le atendió. Entonces pasó un rato y llegó el vecino”, narró.“Encontramos muy raro que mi papá salió solito, el auto estaba recostado en la banquina como que él estuviera sentado en el auto del lado del acompañante y ahí le hicieron algo. Él intentó salir para afuera o cayó para afuera y quedó la puerta del acompañante abierta y él estaba caído afuera con un cuchillazo en el corazón”, describió Fabiano al ser consultado con lo que se encontró en el lugar del hallazgo del cuerpo.Entonces reveló los puntos que para ellos aún están grises. “Que fue más que una persona es seguro, pero es muy raro que estaba sentado en el asiento del acompañante. Alguien llegó ahí de sorpresa o hicieron macana (sic) en otro lugar y le largaron con el auto”, dijo.Entre lágrimas, Fabiano concluyó la conversación con un “ojalá se haga justicia”.Como informó este medio en la víspera, Peters era presidente de la Cooperativa Agropecuaria Las Mercedes, dedicada a la fabricación de productos lácteos y alimentos balanceados para vacunos, cerdos y pollos, situada a pocos kilómetros de donde fue cometido el asesinato.Varios saludos se replicaron en las redes sociales al conocerse su asesinato. El ministro del Agro y producción, Sebastián Oriozabala, expresó en su cuenta de Twitter que su asesinato “genera una pérdida en la dirigencia cooperativa que avanzó con la industrialización de la producción lechera en gran parte de la región del Alto Uruguay”.“Su compromiso como presidente de la cooperativa Las Mercedes en la localidad de San Vicente ha sido fundamental para el fortalecimiento del entramado industrial con asiento en el modelo asociativo, innovando y motivando a otros productores a involucrarse en la actividad lechera”, agregó.