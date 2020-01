Siempre cumple el carnaval

Lunes 27 de enero de 2020

Por Marcelo Rodríguez sociedad@elterritorio.com.ar

Todos cumplieron. El clima que no tornó nubes y viento en tormenta veraniega. El calor que desechó ser pegajoso y pesado como noches anteriores. La brisa fresca que brindó placer con su suave caricia. El sambódromo imponente y vibrante. El horario puntual, con el Rey Momo caminando por la senda blanca para ser seguido por la fiesta que a partir de ese momento se desataría.A la hora señalada todo cobró sentido. Las lentejuelas y plumas sacadas de su letargo. Las horas de ensayo. Los diseños de trajes y carrozas. Lo que hasta este sábado era planificación, mutó en realización.El funcionario de migraciones paraguaya cumplía su turno en el puente con el televisor prendido. En la pantalla se podía ver el marco importante de gente esperando ansiosa que se cumpliera la fecha inicial de las fiestas carnestolendas: vino mucha gente de Chaco y Formosa, dijo tirando el dato a los enviados misioneros de El Territorio.En carnaval la fiesta se da tanto abajo, en la pista del sambódromo, como en las gradas de las tribunas y camarotes. Abajo baile, pasión, brillo, entrega. Arriba juego, complicidad, disfrute. En la calle carnavalera, pasistas, bastoneras, agitando al público, En los laterales, la gente acompañando con cantos y colores de los clubes de sus amores. La belleza de las reinas, las bandas sonando, hombres y mujeres esculturales, otros no tanto. Niños y adultos. Pero todos participando. Abajo y arriba, con la alegría igualando las diferencias.El Club San Juan fue el que puso primera y arrancó en punta rápido con ‘Furia en el paraíso’. El Pettirossi desplegó el glamour de ‘Broadway’ con su alegoría a Chicago, el musical con bailarinas en portaligas y pelucas rubias platinadas corte honguito por la calle más carnavalera de la Perla del Sur. El Universal hizo ruido con ‘Rugido original’.La mística oriental de la dualidad fue desplegada con ‘Luces y sombras’, por el club 22 de Septiembre, mientras que el Nacional representó ‘Grecia. Dioses y diosas del Olimpo’.Infaltables las murgas, un clásico como las carrozas del Club Radio Parque, del Pacu Cuá o del Sacachispas. Completan el desfile diferentes empresas que amenizan y entusiasman con sus ballets que incluyen jóvenes argentinas que generan admiración danzando sincrónica y armónicamente.El intendente Luis Yd no sólo presenció el desfile desde el palco gubernamental. También recorrió la calle del sambódromo tras los detalles, como cuando estuvo ahí, en el momento, propiciando la rápida intervención de los paramédicos asistiendo a un malogrado danzarín que intentando una proeza, se accidentó. La organización a full, atenciosos hasta el punto de la amabilidad policial que genera admiración y sorpresa como el caso de la oficial que se ofrece a acompañarnos hasta uno de los camarotes donde desarrollaríamos la tarea periodística.Se desató entonces en una noche placentera una fiesta que se continúa en las calles y locales bailables durante la noche o con las luces del sol dorando pieles en las playas arenosas que propone Encarnación. Durará un mes. Hasta que Rey Momo sea conminado a volver a la cotidianeidad rutinaria durante un año, pero por ahora reina, y se festeja como si no hubiese mañana y la alegría no tuviera fin.Las próximas noches serán el 1, 8, 15 y 22 de febrero.